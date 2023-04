Jaro Slávik PREHOVORIL o PRVOM SEXE: Bola to modelka a… Čože, on tam nebol SÁM?!

Ako sa hovorí, ak je niečo po prvýkrát, tak si to pamätáme a len tak to z hlavy nevypustíme. A na svoj prvý sexuálny zážitok si zaspomínal aj obávaný porotca z jojkárskeho Talentu a hudobný producent Jaro Slávik.

Ten bol pred pár dňami v rádiu Viva v kultovej šou K Fun doslova grilovaný a veru nevyhol sa ani dosť pikantným otázkam na telo. Keď sa ho moderátori spýtali, či si spomína na svoj prvý pohlavný styk, Jaro sa vrátil do čias, keď mal sladkých osemnásť a svojím príbehom rozhodne musel šokovať všetkých poslucháčov.

„Ježiši, samozrejme si pamätám, lebo to bola hanba. Bol som posledný v partii, tak presvedčili chlapci jednu nemenovanú modelku, že poď, lebo toto už je hanba, lebo ty si jediný,“ začal Jaro popisovať svoj erotický zážitok. „Mal som 18, keď sa moja partia kamarátov a kamarátok rozhodla, že toto už je trápne,“ pokračoval hudobný producent.

Neskôr z neho vypadlo, že on sám ako panic ani len netušil, čo má robiť. „Ona už bola skúsená, a však čo, bude sranda. A bolo to strašné, lebo ja som nevedel, čo a bola tma. No a z tých zopár inštruktážnych VHSiek to vyzeralo úplne inak,“ zaspomínal si Jaro na svoj veľký deň trápnosti.

„Zrazu máš všade veľa tekutín, veľa rúk, navyše niektoré časti tela majú svoj prirodzený zápach. Teda bacha, bavíme sa o roku 1992, akože ľudia sa sprchovali, ale nie všetci 2-krát denne, takže aj modelky mali v podpazuší bobríka. Bol to silný vnemový zážitok,“ prehovoril Jaro do detailov a pred moderátormi zrazu z neho vyletelo ďalšie priznanie.

„Najhoršie bolo, že všetci ostatní boli v tej istej chate a čakali ako na šťastný koniec,“ prezradil, že mal takpovediac publikum v počte členov 6 až 7. „No, nemali kam ísť, pretože vonku bola zima,“ dodal a k tomu všetkému si vybavil v pamäti, že sa to odohralo vo Vajnoroch.

Tak to teda má aj po toľkých rokoch na čo obávaný porotca spomínať. A čo vy, pamätáte si na ten svoj prvý sex?