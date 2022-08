Zagorová (†75) pod prísnym dohľadom: Báli sa, že spácha samovraždu!

Po nákaze koronavírusom sa Hane Zagorovej vrátili staré problémy s krvou, ktoré začali už v jej mladosti.

Na úplnom začiatku bola ale tuberkulóza. Umelkyňa ochorela, keď mala 22 rokov a študovala na JAMU herectvo. „V škole nechceli, aby som spievala. neodpustili mi jedinú hodinu. Večer som napríklad mala televíziu v Ostrave, o štvrtej ráno nasadala do vlaku z Ostravy do Brna a od ôsmej už som mala pohybovú výchovu. To sa nedalo veľmi vydržať, takže som ochorela... Dostala som tuberkulózu a bola pol roka v Opave v nemocnici, musela som školu aj všetko ostatné prerušiť,” uviedla v knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová.

Krehká speváčka mala naozaj ťažký priebeh choroby a lekári sa neobávali len o jej zdravie. „Úplne na začiatku ma strážili, pretože sa báli, že spácham samovraždu, ale to bolo predtým, ako ma spoznali. Mne samotnej by nič také nenapadlo,” priznala. S tým, že je chorá, sa zmierila a robila všetko preto, aby sa vyliečila.

Tuberkulóza v jej tele vyvolala ale ďalšie ochorenie - paroxyzmálnu hemoglobinúriu. O tej sa viac dočítate v článku vyššie.

Pre tieto zdravotné problémy na ňu neustále dával pozor aj hudobník Karel Vágner, s ktorým vystupovala: „Samozrejme, že som si tú chorobu naštudoval. Musel som. Predstavte si, že ste na turné niekde na Sibíri, kde sa pomoci len tak nedovoláte, musel som vedieť, čo mám robiť.”

Galéria fotiek (5) Karel Vágner, Jiřina Bohdalová a Hana Zagorová

