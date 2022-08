Markizácky pár šokoval: 5 mesiacov po svadbe… ROZCHOD!

BRATISLAVA - Vyzerali ako dokonalý pár, avšak najnovšie je jasné, že sa to iba zdalo a v súkromí to nebolo také ružové, ako sa to javilo verejne. Reč je o Monike a Michalovi z markizáckej Svadby na prvý pohľad. Televízna nevesta totiž oznámila rozchod.

Michal a Monika sa ako jediný pár z tretej série romantickej šou rozhodli, že spolu budú kráčať životom i po vypnutí kamier. A všetko nasvedčovalo tomu, že im to vyjde. Profesionálny hokejista sa po odohratej sezóne v Anglicku dokonca rozhodol vrátiť na Slovensko a zotrvať tu až do augusta, aby si skúsili spoločné bývanie.

Tak sa aj stalo a partneri spoločne žili v "nevestinom" bratislavskom byte, ich láska kvitla a z televízneho manželstva sa vykľul skutočný vzťah. Ibaže päť mesiacov po odvysielaní epizódy, kde si pre oltárom povedali "áno", ich rozprávke nečakane odzvonilo.

Monika pre web markiza.sk uviedla, že ona a Michal mali v živote iné priority a nedokázali ich zlúčiť. ,,V partnerskom vzťahu je dôležitá najmä komunikácia a taktiež na to musia byť dvaja. V našom prípade ja som sa našla vo vzťahu a Michal sa stále hľadal,” povedala otvorene sympatická blondínka.

To, že sa rozídu, vraj bolo ich spoločným rozhodnutím. „Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak pôjdeme každý svojou cestou. Určite to neľutujem, zažili sme pekné chvíle a bola to super skúsenosť, ktorá ma posunie len ďalej. Mišo je super chalan a prajem mu len to najlepšie, či už v pracovnom, alebo v osobnom živote,“ dodala televízna nevesta.