Známy slovenský raper sa ku všetkému PRIZNAL: Roky díloval DROGY… Hrozí mu 25 rokov väzenia!

Známeho slovenského rapera Pavla Mlynárika, ktorého verejnosť pozná pod prezývkou Palermo, dobehla temná minulosť. Na lavicu obžalovaných sa včera posadil s ďalšími mužmi z drogového podsvetia, ktorých minulý rok zadržali počas akcie Venal 6. V rukách NAKA vtedy skončilo viacero ľudí. Medzi nimi napríklad aj expartner moderátorky Marianny Ďurianovej, Roman Doležaj.

Palerma vtedy kukláči nezadržali, nachádzal sa vtom čase na Malte. No spravodlivosti sa nevyhol. Po viac ako roku sa včera s ďalšími obžalovanými postavil pred súd. A šiesti muži, vrátane rapera, sa pred senátom k skutku priznali a vyhlásili, že sú vinní. Palermo síce pred súdom nevypovedal, no čítali sa jeho staršie výpovede, kde otvorene opísal, ako biznis s drogami fungoval.

Priznal, že jeho drogovy biznis začal v roku 2011. Vtedy sa dal dokopy so skupinou Dunčovcov. Od nich kupoval metamfetamín. Mesačne malo ísť o 100 až 300 gramov. Všetko vraj záležalo od dopytu dílerov. Drogy vraj sám konečnému spotrebiteľovi nepredával, ale posúval ich ďalej na predaj. No povedal tiež, že s dílovaním skončil už pred niekoľkými rokmi, pretože sa chcel živiť len hudbou.

Fakt, že sa raper ku všetkému priznal, sa považuje za poľahčujúcu okolnosť, ktorá by jeho konečný trest mohla znížil. Aktuálne však jemu aj ostatným hrozia výnimočné tresty. V base by si mohli posedieť od 15 do 25 rokov, niektorí z nich až doživotie.

„Na základe preštudovania vyšetrovacieho spisu, výpovede svedkov ako aj poluobvinených sme dospeli k názoru, že toto bude vo vzťahu k môjmu klientovi najlepšie možné riešenie,“ informovala raperova obhajkyňa Ivana Kochanská. Pojednávanie bolo odročené na 9. augusta. Pokračovať bude výpoveďami obžalovaných.