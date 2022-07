Komička Simona po kauze s Rytmusom: Ľudia jej NALOŽILI…. NECHUTNE sa VYSMIALA Jožovi Rážovi!

BRATISLAVA - Odvtedy, čo Slovensko riešilo "instagramový" spor medzi komičkou Simonou Salátovou a Patrikom Rytmusom Vrbovským, uplynul už rok. Komička sa vtedy v relácii Silná zostava pustila do Dominiky Cibulkovej a pred kamerami jej naložila kvôli tomu, že počas vyhrotenej koronakrízy vycestovala do zahraničia, čím naštvala mnohých Slovákov, ktorým nezostávalo nič iné, len byť doma a podľa jej mienky sa nezachovala spolupatrične. Po Simoninej kritike si tenistku zastalo mnoho známych osobností, no a medzi nimi aj spomínaný raper.

Rytmus to však vtedy zobral trochu "po svojom" a vystrelil si zo Salátovej postavy. Problémom bolo, že jej zábery v aplikácii ešte viac rozšíril a na tom postavil svoj výsmešný popis. „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,“ napísal Rytmus k upravenému záberu z relácie Silná zostava.

Na jeho hlavu sa vtedy zosypala obrovská kritika a hoci Rytmus neskôr priznal, že to prehnal a ospravedlnil sa, ešte v čase konfliktu upozornil na to, že Salátová ako komička si vo svojich stand-upoch bežne robí srandu z iných ľudí a svojimi slovami ich nepekne uráža. No a presne k tomu došlo aj teraz.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS/Ján Zemiar

Markíza na svojej online platforme Voyo odvysielala stand-up špeciál so Simonou. Stačilo, že televízia zverejnila len ukážky z relácie Donaha a terč kritiky sa razom stal aj zo samotnej Salátovej. Tá si totiž vystrelila z Joža Ráža, resp. z jeho nielen zdravotného, ale aj "estetického" problému s okom. Je pritom verejne známe, že ide o dôsledok jeho ťažkej nehody na motorke z roku 1999, kedy líder kapely Elán takmer prišiel o život.

No a práve to je dôvodom, prečo ľudia Simone poriadne naložili. Tá si počas stand-upu robila srandu z Jožovho oka. ,,Viete, na čom vyrástli tí chlapci? Na Eláne. A to sú texty. To sú také texty, že Jožo Ráž musel tak žmúriť nad tým očko, že mu to ostalo,“ hovorila v ukážke. A odozva od ľudí na seba nenechala dlho čakať.

Galéria fotiek (5) Zdroj: PR

„Tak to je nechutné. Ona sa urážala, že si niekto robí srandu z jej postavy a ona sa takto odporne naváža do Joža? Fuj, Rytmus mal pravdu,” znie v komentároch. ,,No akože… sranda je sranda, ale ozaj to nemusela, že s tým očkom. Prežil si nie najlepšie časy, skoro umrel. Ozaj toto nie,“ napísala ďalšia žena.

,,Bola mi sympatická, ale vysmievať sa z niekoho, kto má následky po autonehode, je úbohé. Moja zlatá, Simona, ty Jožovi Rážovi nesiahaš ani po členky,“ odkazujú Simone húfne ľudia a dodávajú, že nabudúce by sa mala radšej zamyslieť, koho a čo si zoberie do úst.