Mladý otec Twiinskinej dcéry si užíva úspech u žien: Priznal, že... PREBOHA z TOHTO musí jeho frajerku PORAZIŤ!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že otcom dcéry Veroniky Nízlovej je mladý spevák Matúš Kolarovský. Exotický fešák má však už nejaký ten mesiac doma priateľku, no a netají sa tým, že tak ako väčšina žien, aj ona žiarli. A veru, má aj prečo. Matúš totiž najnovšie priznal, že mu denne prichádzajú správy od DESIATOK dievčat. A to nie je všetko!

Otecko malej Nei sa na blízkosť sexi žien rozhodne nemôže sťažovať. Dieťa má s pôvabnou Veronikou Nízlovou, doma mladú priateľku a sledujú ho doslova tisíce mladých slovenských dievčat. Matúš sa teda veru má čo obracať, nehovoriac o tom, že v strehu musí byť aj jeho partnerka Nikola.

Zrejme nie každá žena by totiž ukázala ustáť nápory správ od opačného pohlavia, z ktorých niektoré doslova zachádzajú za únosné hranice. O tom, ako jeho schránka na sociálnej sieti doslova praská pod tlakom správ, porozprával Matúš v rozhovore pre reláciu Bekimovo horúce kreslo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram MK

„Denne mi príde 50 až 100 správ. Závisí, či vydám pesničku alebo nie. Keď vydám pesničku, tak aj viac ako 200," prezradil, keď sa ho moderátor Bekim spýtal, koľko správ denne mu napíšu príslušníčky nežnejšieho pohlavia. „Že som super. Že sa im páči moja hudba. Aj ja," dodal so smiechom Matúš alias Yael.

Priznal aj to, že mu píšu aj dievčatá, ktoré jeho hudba vôbec nezaujíma. A to, že mu odfotia svoje prsia vraj nie je ničím výnimočným, sú vraj schopné ukázať aj "viac". „Stalo sa mi, že som videl, že... No, že pes oblízal dievča... Také video. A do toho hrala moja pesnička," prezradil trochu zahanbene. Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram N.B.

„A potom bolo také jedno, že dve vedľa seba ležali, do toho moju pesniču a dávali si takto... Facky," dodal ešte Matúš, ktorý sa síce nevedel vyjadriť úplne otvorene, no keď Bekim povedal, že "klepali rezne", vysvetlenie bolo na svete. Nuž veru. Ako sme už spomínali, jeho priateľka musí mať naozaj pevné nervy...