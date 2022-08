PREBOHA, prečo?! ZMENA IMIDŽU herca Juraja Loja: Odfarbil sa na BLOND!

Hovorí sa, že za zmenou imidžu vždy hľadaj ženu alebo niečo nové. Radikálnu premenu vo svojom živote spravil aj obľúbený slovenský herec a tentokrát to nebolo veru kvôli nežnej polovičke. Juraj je stále verný svojej partnerke, rovnako herečke ako je aj on, Zuzane Kanocz (42), s ktorou má tri krásne deti - a to dve dcéry, Izabellu a Leilu a synčeka Lucasa.

Herec sa kedysi preslávil najmä vďaka televíznemu seriálu na Markíze "Búrlivé Víno" a ako tmavovlasý fešák si hneď získal zástoj fanúšičiek. Juraj však pred pár dňami všetkých poriadne prekvapil, keď na svojej sociálnej sieti pridal rad fotiek s odfarbenými vlasmi na blond. Bol z neho zrazu úplne iný človek. Jeho fotky s novým “ja“ vyvolali od priaznivcov radu komentárov.

Vo väčšine prípadov išlo o pozitívne ohlasy. Jedna z jeho sledovateliek neverila vlastným očiam a veru, nebola jediná. „Ste to naozaj vy? Mládenček,“ reagovala fanúšička na umelcovu zmenu. Iným sa však jeho premena nepozdávala vôbec. „Preboha, prečo?" napísala iná jeho sledovateľka v diskusii.

Rovnako prekapivé ako nový účes, bolo to, čo si fešák z dosiek čo znamenajú svet, pod svoju fotku napísal. „Keď vás deti o niečo poprosia, tak im načúvajte, myslia to naozaj vážne,“ povedal Juraj v blond prevedení. Žeby naozaj jeho ratolesti od neho chceli aby pôsobil mladšie?

To sa vám možno nezdá, no každopádne herec si ešte k svojmu príspevku pridal aj označenie ako “zmena môjho života“ a “herecký život“. Dá sa teda predpokladať, že za touto radikálnou zmenou je ďalšia pracovná príležitosť pre tohto slovenského sexsymbola. Čo myslíte?

