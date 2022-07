Trumpová a Patrasová: Rovnaký MILENEC... Tento známy muž randil S OBOMA NARAZ!

Jiří Štaidl bol úspešný textár, ktorý po smrti svojej lásky, krasokorčuliarky Hany Maškovej, začal piť a žiť doslova ako rebel. Užíval si život, rýchlu jazdu a ženy...

A náhle zomrel ako 30-ročný. V októbri 1973 si Štaidl kúpil nové auto, no užil si ho len pár dní. „Viem, že bol niekde v tej Columbii na Staromestskej a s nejakým dievčaťom išiel do Jevan a už tam nedošiel,” povedal so smútkom jeho brat Ladislav v dokumente Českej televízie.

V tom čase s ním randila nedávno zosnulá Ivana Trumpová. Ako uvádzajú médiá, presne v ten deň mali mať schôdzku, no on už nikdy neprišiel. Po jeho smrti však vyšlo najavo, že chodil zároveň aj s Dádou Patrasovou. „Mala som sedemnásť, on dvadsaťdeväť. Predo mnou chodil s krasokorčuliarkou Hanou Maškovou, potom s Ivanou Zelníčkovou. S ňou sa ale stále hádal. Do Zelníčkovej som sa nejak prelínala ja,” uviedla Patrasová k milostnému trojuholníku v knihe Fenomén Dáda. Vzhľadom na to, že so Štaidlom v čase nehody sedela v aute ďalšia žena, išlo však minimálne o štvoruholník...