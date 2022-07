Richard Krajčo zložil hit pre Karla Gotta: RUKY PREČ od mladej Gottovej... ŽIADNA SPOLUPRÁCA NEBUDE!

PRAHA - Frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo (45) je autorom veľkolepého hitu Karla Gotta (†80), ktorý naspieval so svojou dcérou Charlotte. Žiaľ, pre maestra sa tento song stal aj tzv. labuťou piesňou. Od Charlotte Gottovej (16) sa očakáva, že pôjde v otcových stopách, lenže hudobník a spevák s ňou už nechce mať nič spoločné.

Richard Krajčo bol doslova unesený a poctený, že mohol napísať skladbu pre jedného z najznámejších a najúspešnejších spevákov česko-slovenskej popovej scény. „Ani som si nevedel veľmi predstaviť, že naša spolupráca s Karlom Gottom nejakým spôsobom prebehne. Karel mi dal všetky informácie o svojom zdravotnom stave a o tom, ako rýchlo nás pravdepodobne opustí. Vtedy to okrem jeho doktora, ženy, detí a asi mňa nikto nevedel. To ma natoľko inšpirovalo, že tá spolupráca sa nakoniec veľmi vydarila. Srdce nehasnou vznikla vďaka tomu a ja som to písal ako metaforické rozlúčenie s dcérou a svetom okolo,“ povedal vtedy pre TASR líder skupiny Kryštof.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Pieseň “Srdce nehasnou“ od božského Káju sa naozaj stala mega-hitom a na youtube získala vyše 72 miliónov videní. Spomínaná skladba mohla byť takisto akýmsi odrazovým mostíkom pre Charlotte, aby si rozbehla svoju kariéru, pretože niet najmenších pochýb, že po svojom otcovi zdedila spevácky talent.

Galéria fotiek (5) Zdroj: youtube.com

Po Gottovej smrti bola Charlotte neustále pod tlakom fanúšikov a predpokladalo sa, že bude spolupracovať práve s Richardom Krajčom, ktorý pre ňu "vyrobí" song, ktorý si všetkých získa.

Lenže hudobník zo skupiny Kryštof s mladučkou Gottovou nevidí ďalšiu spoluprácu reálne, a tak dáva od nej ruky preč. „Pokiaľ sa vydá na muzikantskú dráhu, som presvedčený, že nebude robiť hudbu, akú robil jej otec. To je v podstate vylúčené. Dnešná mladá generácia počúva úplne niečo iné a Charlotte sa s tým bude musieť nejako popasovať. Vidím to u svojich detí, ktoré sú v podobnom veku ako ona,“ povedal pre CNN Prima News Richard, ktorý by zjavne pre mladú hviezdu nebol ten najvhodnejší skladateľ.

Ako sa však hovorí, nikdy nehovorte nikdy, pretože kedysi by si Richard Krajčo zrejme nepovedal ani to, že zloží pieseň pre Karla Gotta – a stalo sa. Otázne je, akú cestu si nakoniec Charlotte vyberie...