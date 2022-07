Slovenský muzikant PORAZIL RAKOVINU: Následky nesie DOTERAZ... TOTO Nie je žiadna hanba!

BRATISLAVA - Pri slove "rakovina" mnohým ľuďom okamžite naskočia zimomriavky. A to nehovoriac o tých, ktorých sa táto diagnóza priamo týka alebo s ňou mali osobné skúsenosti, no v boji s týmto zákerným ochorením sa im, chvalabohu, podarilo zvíťaziť. Medzi týchto šťastlivcov patrí aj raper Michael Kmeť známy pod pseudonymom Separ. Ten s desivou diagnózou bojoval ešte pred dvomi rokmi, no aj napriek tomu, že išlo o najhoršie obdobie jeho života, nezdráha sa o ňom hovoriť, čím motivuje mnohých iných, ktorí si niečím podobným prechádzajú...

Pre Separa bol rok 2020 mimoriadne náročný. Okrem toho, že mu krachlo manželstvo so speváčkou Tinou, život mu uštedril jednu z extrémne krutých rán. Zvádzal totiž boj so zákernou rakovinou. Raper si počas sprchovania nahmatal tvrdú hrčku, ktorá sprvu vyzerala ako zápal, no v jeho tele zotrvávala aj po antibiotickej liečbe. Najprv sa síce trochu stiahla, no po určitom čase začala znovu narastať.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram Separ

Vtedy raper vyhľadal pomoc lekárov, a vypočul si krutú diagnózu - rakovina. Napriek tomu, že sa pôvodne chcel liečiť alternatívnymi spôsobmi, lekár mu dal jasne najavo, že na podobné "špekulácie" nemá dostatok času, a tak musel Separ okamžite podstúpiť operácie a niekoľko cyklov chemoterapií. Tie mali, okrem iného, za následok aj to, že mu vypadlo všetko telesné ochlpenie - vrátane vlasov.

A napriek tomu, že liečba bola úspešná, jeho telo sa začalo regenerovať a zdravotný stav sa stabilizoval, následky boja s rakovinou mu zostali dodnes. „Vyčerpalo ma to strašne. Bol som ako varená zelenina. A odvtedy sa holím dohola, lebo mám také mapy, že už mi nedorástli naspäť,” povedal v rozhovore v relácii Bekimove horúce kreslo Separ, ktorý dodal, že tento faktor až tak veľmi neprežíva, keďže vyholené vlasy "nosil" takmer celý život.

Galéria fotiek (6) Zdroj: RTVS

Viac ho ale mrzí to, že s "hlavou na koleno" sa nepríjemne cítia najmä malé deti, ktoré podstupujú chemoterapie. Ich rovesníci či spolužiaci v škole totiž nie vždy dokážu pochopiť, čím si prechádzajú. „V tom detskom svete sú tie deti také... Príliš úprimné. A tam si viem predstaviť, že spravia peklo inému dieťaťu... Ale, keď to prejde, tým deckám vlasy dorastú. A deti, keď to počúvate, vôbec to nie je hanba. Vlasy na koleno sú frajerské! Nenechajte sa oklamať,” odkázal malým pacientom raper, ktorý je pre mnohé takéto deti obrovským vzorom a veru, tieto jeho slová by si mali zapamätať dupľom!