Do známej krásky sa obuli: Kde si na TOTO zobrala... Živí ju slovenský raper?

Známy slovenský raper Separ sa v očiach ľudí javí ako úspešný umelec, ktorý si môže dovoliť aj drahšie veci. Svedčí o tom aj jeho štýl obliekania, ktorý sa prevažne zakladá na luxusných kúskoch. Svojej polovičke tiež rád dopraje a nešetrí na nej. Dôkazom toho sú aj posledné dary, ktoré od neho dostala na svoje narodeniny.

Pokým mladučká Cynthia nepoznala Separa, nebolo o nej veľmi počuť. Až po prevalení ich partnerstva sa dostala viac do povedomia. Ľudia si ju začali všímať a momentálne im do očí bije to, že si zadovážila auto. A nie len také hocijaké! Ide o luxusnú značku auta, ktorú si nemôže dovoliť každý. A to práve zarezonovalo v jednej z jej sledovateliek, ktorá sa do nej doslova bez akýchkoľvek zábran pustila a vôbec ju nešetrila!



Na rovinu sa jej opýtala, či za auto poďakovala svojmu frajerovi. „Nikto ti neuverí, že si toľko peňazí zarobila z internetu. Z internetu asi ťažko takú veľkú sumu, tipujem, aj keď ti Separ kúpil niečo, dohoda medzi vami určite padla, aby si vravela, že to od neho nie je,“ napísala na jej adresu. To známu krásku vytočilo. „Ďalšia, čo si myslí, že mi auto kúpil Separ,“ vyjadrila sa blondínka.

Galéria fotiek (4)

Samozrejme to nenechala len tak a obránila sa. „Nezáviď, kúpila som si ho sama. Nechápem, kde máš dôkaz, že mi ho kúpil.“ Jej odpoveď spomínanú ženu ešte viac rozčúlila a Cynthii naďalej nakladala. „A kde by si toľko zarábala, keď sedíš na riti a venuješ sa Instagramu? Ten ťa neuživí až takto. Keď ešte nebol Separ, tak si toľko peňazí nemala,“ dodala na záver.

Galéria fotiek (4)

„Povieme jej my influenceri, koľko vieme zarábať? Alebo si ju len bloknem?“ ukončila sarkasticky túto bezvýznamnú hádku Separova partnerka.