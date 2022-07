Sexica z Jojky rieši vážny PROBLÉM: Z bývalej zamestnankyne sa vykľula ZLODEJKA… Naháňala ju po celom Chorvátsku!

CHORVÁTSKO - Víťazka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (32) sa pred pár dňami fotila so svojím drahým hokejistom Lukášom Kozákom (30) v Karlových Varoch s úsmevom na tvári. Ten jej však veľmi rýchlo zamrzol po tom, ako prišla do Chorvátska, kde prenajíma svoj dom pre turistov. Čakala ju tam totižto hotová nočná mora...

Známa blondínka z reality šou veľmi rada šokuje svojím výzorom a správaním, no tentokrát bez slov zostala ona sama... V Chorvátsku, kde spolu s partnerom Lukášom Kozákom prenajímajú dom dovolenkárom, musela riešiť veľmi nepríjemnú záležitosť.

Žena, ktorú dvojica zamestnávala ako pani domácu, sa totiž rozhodla, že prestane chodiť do práce... Na to sa podľa Neliných slov vykašlala už pred niekoľkýmu týždňami. No čo je horšie, stále mala kľúče od domu a privlastnila si aj ich skúter. A ten odmietala vrátiť.

Dvojica tak doslova naháňala nezodpovednú zamestnankyňu po celom Chorvátsku. Vytočená Nela o tom informovala svojich sledovateľov na sociálnej sieti. „Krásny deň, naháňame p*čku, ktorá nám robila domácu a starala sa o dom. Má náš skúter, kľúče, nechce ho vrátiť. Do práce neprišla už niekoľko týždňov. Zodpovední Chorváti,” rozčúlila sa blondínka.

Nezodpovedná žena jej nakoniec poslala fotku skútra s popisom, že kľúče od domu a motorky sú uzamknuté v ňom. Avšak bez adresy, kde je odparkovaný. Blondínke tak nezostávalo nič iné, len podľa indícii na zábere zistiť, kde sa nachádza. Partneri nakoniec situáciu vyriešili... A jedna pani skončila bez práce. A niet sa čomu čudovať!