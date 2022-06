Markizácky OTECKO ukázal DCÉRU: Vladimír Kobielsky je hrdým otcom... FOTO Má 14 a je PREKRÁSNA!

BRATISLAVA - Vladimír Kobielsky aktuálne patrí medzi našich najpopulárnejších hercov, no a k tomuto titulu mu určite dopomohla aj rola v markizáckom projekte Oteckovia. Jeho seriálová postava je štvornásobným tatkom, no v reálnom živote má umelec o jedno dieťa menej - dvoch synov a jednu dcéru.

Vyzerá to tak, že v domácnosti Kobielskych panuje nepísané pravidlo. Krstné meno každého dieťaťa začína písmenom "K". Najstaršou ratolesťou je syn Kristán, najmladším 2,5 ročný Krištof, no a aby to nebolo o samých mužoch, nežnejšou súčasťou súrodeneckého tria je 14-ročná Klára.

A možno by ste si povedali, že pôvabná tmavovláska je dokonca o niečo staršia. Aj napriek tomu, že Klára nie je plnoletá, vyzerá ako dospelá slečna a Vladimír Kobielsky môže byť na svoj dcéru právom pyšný. Je naozaj krásna, a to dokonca až tak, že by sa pokojne mohla venovať modelingu. Alebo pôjde skôr po dráhe svojho známeho tatka? Uvidíme.. Každopádne... No aha, aká je to kočka!

