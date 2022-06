MANIERE?! Požiadavky hviezd festivalu Lovestream: Ubytovanie Dua Lipy, či Caluma Scotta… TOTO speváci vyžadovali!

O veľkých svetových hviezdach sa traduje, aké prehnané požiadavky majú pred príchodom na koncerty. Niektoré si vyžiadajú stovky bielych kvetov, apartmán ladený do konkrétnej farby, či pristavenie popcornovača priamo do izby. Skrátka vedia, že všetky vrtochy im organizátory splnia a často to pôsobí, že skúšajú, kde je pomyselná hranica.

Zaujímalo nás preto, aké požiadavky mali hviezdy, ktoré cez víkend vystupovali na bratislavskom Lovestream festivale. A zostali sme šokovaní z toho, čo nám prezradil náš zdroj. O hviezdnych manieroch sa totiž v ich prípade rozhodne hovoriť nedá. Napríklad taký Calum Scott zjavne nezabudol, ako začínal a namiesto veľkých apartmánov, mu stačila aj úplne klasická izba v hoteli.

DJ Lost Freqencies mal síce o niečo lepšiu izbu - od organizátorov dostal Junior apartmán a jeho manažér tiež, no producentovou požiadavkou bol iba skorší check-in a neskorší check-out a niekoľko fliaš neperlivej vody do každej izby. A podľa našich informácií si veľmi nevyskakovala ani diva festivalu Lovestream Dua Lipa.

„Zostala jednu noc z piatka na sobotu, bola unavená, po koncerte odletela domov. Pôvodne mali pre ňu rezervovaný len Junior apartmán, no nakoniec ho organizátory upgradli na Danube aparmán. Malou požiadavkou zo strany Dua Lipy bolo, aby boli izby na vyšších poschodiach a nie blízko výťahu,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja.

„Nemala žiadne niekoľkostranové požiadavky, ako mali v minulosti iné hudobné hviezdy, ale len niekoľko bodov, ako napríklad 2 fľaše konkrétnej značky vody - nemohla byť žiadna iná, navyše musela byť balená buď v sklenenej fľaši alebo v 100% recyklovanej,“ pokračoval náš zdroj. Ďalšie požiadavky boli tiež veľmi skromné.

„Ďalej chcela kanvicu na čaj a bylinkové čaje ako kamilkový a mätový, malý pohár hladkého arašidového masla či 4 vešiaky na oblečenie so 150 vešiakmi - 50% z nich na topy a 50% na nohavice,“ dozvedeli sme sa. A to bolo všetko, žiadna požiadavka na izbu v odtieňoch ružovej, ani na živého poníka pre potešenie. Zato kapela Red Hot... O tom, čo chceli oni, si prečítate v článku vyššie!