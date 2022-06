Spevák Adam Pavlovčin šťastím bez seba: Výhra v SuperStar, ale... Až TOTO je SPLNENÝ SEN!

Víťaz speváckej šou SuperStar, Adam Pavlovčin - umeleckým menom ADONXS, sa zrejme narodil pod šťastnou hviezdou. Obrovský stage na bratislavskom futbalovom štadióne si podmanil a v porovnaní so zahraničnými interprétmi sme nezbadali žiaden rozdiel. Je zrejmé, že tento mladý spevák má našliapnutú kariéru správnym smerom a ambiciózne, hoci s pokorou, si ide za svojím snom. Už jeden sa mu splnil vďaka Lovestream festivalu v Bratislave.

Adam sa totiž postavil na to isté pódium ako hviezdna britská speváčka Dua Lipa. A to bude zjavne ešte dlho predýchavať. „Je to určite splnený sen, ešte som ju tu nestretol, dúfam, že ju stretnem na nejakú jednu-dve fotky, to už bude úplne splnený sen... No a možno si raz zaspievať s ňou, to by bol už úplne splnený sen," rozplýval sa v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Ján Zemiar

Len donedávna nám spieval cover songy a dnes už chalanisko pracuje na vlastných veciach. Vydal prvý singel s názvom "Moving on". Hoci je Slovák rozhodol sa ísť cestou medzinárodného charakteru, a ako nám sám v rozhovore prezradil, anglický jazyk je mu bližšší. „Ja si myslím, že tá angličtina je tak so mnou spájaná tým, že som aj študoval v zahraničí. Mne to tak ide v angličtine ľachšie," vysvetlil nám spevák, ktorý pravidelne púta pozornosť svojimi extravagantnými outfitmi.

Adam je doslova iný a vytŕča z davu aj práve vďaka módnym výstrelkom ako aj mnohé zahraničné hviezdy. Kto mu ich vyberá, kde čerpá inšpiráciu, ale aj ako si užil Lovestream festival, sa dozviete vo videu vyššie.