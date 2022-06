MEGA TRAPAS Dua Lipy Bratislave: Nevyšla jej choreografia… Zostala v ŠOKU, božeeee, chudák SBS-kár!

Medzi nimi aj speváčka Dua Lipa, ktorá svoju famóznu šou na pódiu rozpútala v sobotu večer. Fanúšikovia tejto speváčky sú už zvyknutí na poriadne vysoký štandard a vedia, že za jej hudobným prejavom nezaostáva ani vypeckovaná svetelná či tanečná šou. No a svoje choreografie na svetoznáme hity Dua Lipa predviedla aj v Bratislave.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Ibaže počas jednej z piesní jej to tak trochu nevyšlo. A tak trochu je zrejme slabý výraz, keďže si to odniesol jeden z ochrankárov pod pódiom. Počas hitu New Rules speváčka predvádzala choreografiu, ktorej súčasťou boli aj tanečné pohyby s trblietavými dáždnikmi. Lenže Dua Lipa sa akosi neustriehla, dáždnik jej vyletel z ruky, trafil SBS-kára a potom... Veď pozrite si to sami vo videu nižšie!