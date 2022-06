Mamba priznala hormonálne problémy: Ukázala pleť bez filtra… FOTO Na tvári som mala doslova HRUDY!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Meno Dáša Mamba Šarközyová patrí v slovenskom šoubiznise medzi "zabehnuté pojmy", no aktuálne rezonuje ešte viac. Z tmavovlásky sa totiž stala slovenská Whitney Houston, keďže sa jej vďaka svojmu obrovskému talentu a unikátnemu zjavu podarilo získať hlavnú úlohu v muzikáli Bodyguard. Fanúšikovia túto umelkyňu vnímajú ako stelesnenú dokonalosť, no aktuálne ukázala, že aj ona si prešla neľahkým obdobím a všetko nebolo také ružové, ako to vyzeralo...