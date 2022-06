Juanova slovenská snúbenica prekvapila: On o jej tehotenstve vedel skôr ako ona!

To, že Broňa je tehotná, vyšlo najavo koncom marca, keď Broňa aj herec Mario Cimarro na svojich Instagramoch zverejnili spoločnú fotografiu a video z ultrazvuku. Odvtedy uplynuli už vyše dva mesiace, no a plavovláska teraz dala svojim fanúšikom na sociálnej sieti priestor, aby sa pýtali na všetko, čo ich zaujíma.

Veľa otázok padlo práve na tému tehotenstva, no a ľudí zaujímalo aj to, ako Bronislava Mariovi oznámila, že z neho bude otecko. A mladá kráska všetkých poriadne prekvapila. On to totiž vraj vedel o niečo skôr, ako ona! „Ja som mu to neoznámila. V podstate to vedel o stotinu sekundy skôr než ja," prezradila Broňa. A ako je to možné?

„Bola som na kontrole a doktor mi robil sono. A obazovka nebola natočená na mňa, ale na nich," vysvelila so smiechom budúca mamička a zároveň prezradila aj to, ako túto radostnú novinku oznámili jej rodičom. „Zavolali sme im a pritom sme im ukazovali ultrazvuk. Povedala som im, že im predstavujem ich vnuka alebo vnučku," zaspomínala si na jeden z najkkrajších momentov Broňa.