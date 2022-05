Krásna herečka (†37) prehrala BOJ S RAKOVINOU: SMRŤ 4 dni pred narodeninami!

Marnie Schulenburg sa zviditeľnila účinkovaním v obľúbenom americkom televíznom seriáli As the World Turns, či v telenovelách One Life to Live a Tainted Dreams. Zahrala si tiež v rôznych seriáloch. Naposledy stála pred kamerami v roku 2019. A potom ju i jej fanúšikov zasiahla smutná správa...

Lekári totiž usmievavej herečke diagnostikovali rakovinu prsníka. Hoci išlo o 4. štádium ochorenia, hádam každy veril, že sa Marnie vyzdravie. Ani ona sa nevzdávala. Napokon, veľkou motiváciou jej bola jej dvojročná dcérka Coda.

Pri príležitosti Dňa matiek zverejnila Marnie na sociálnej sieti Instagram fotografie a status, ktorý vháňa slzy do očí. „Nebolo isté, že budem na Deň matiek doma. V piatok, neskoro večer ma prepustili, ale musela som ísť domov s kyslíkovou maskou. Nie je ideálne byť 38-ročnou matkou, ktorá na prežitie potrebuje kyslíkovú bombu. Chcem byť pre ňu silná a krásna. Chcem jej ukázať, ako sa pohybovať po tomto svete so súcitom, silou, energiou, humorom a radosťou tak, ako to kedysi ukázala mne moja mama,” napísala vtedy statočná bojovníčka.

Ako informujú zahraničné média, napríklad The Hollywood Reporter, Marnie Schulenburg v utorok svoj boj prehrala. Zajtra, 21. mája, by mala 38. narodeniny.

Smutná správa zasiahala jej fanúšikov a blízkych. Asi najviac jej manžela Zacka Robidasa. Ten sa fanúšikom poďakoval za podporu. „Od statnovenia diagnózy som ju každý deň sledoval, ako nakopáva rakovine zadok. Bola neuveriteľná,” povedal okrem iného vdovec, ktorý nedokáže uveriť tomu, že jeho láska svoj boj prehrala.