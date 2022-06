TRPKÉ PRIZNANIE niekdajšej hviezdy: V mladosti veľká sláva a potom... Môj boj so závislosťou!

S Club 7 je britská kapela, ktorá svoju najväčšiu slávu zažila na prelome tisícročí - medzi rokmi 1999 a 2003. Založil ju bývalý manažér skupiny Spice Girls Simon Fuller. Medzi ich najväčšie hity patria piesne ako Bring It All Back, Two in a Million alebo Reach. Jej členkov bola aj Jo O'Meara, ktorá sa s popularitou vyrovnávala veľmi ťažko.

VIDEO: S Club 7 - Brint It All Back

Výsledkom bola závislosť na herných automatoch. O svojej minulosti sa známa blondínka rozhodla prehovoriť počas rozhovoru v relácii Lorraine. „Postupne sa to stalo problémom. Život s kapelou bol hrozne náročný a hektický. Bol to pre mňa spôsob, ako aspoň na chvíľu utiecť pred svetom," povedala speváčka.

Jo dostala od moderátorky tiež otázku, či kapela vedela o jej probléme. „Áno, vedeli to. Keď sme boli na turné, vždy sa pýtali kde je Jo. Ale hneď im to došlo. Vedeli, že som tam, kde sú automaty. Vtedy to bolo súčasťou môjho života," prekvapila blondínka.

Galéria fotiek (2) Jo O'Meara

Zdroj: YouTube.com/itv

Umelkyňa tiež vysvetlila, že v jej prípade nebolo gamblerstvo o peniazoch. „Bolo to o tom poraziť ten stroj a o nadšení. Preto som to chcela robiť stále viac. Ale problém je, že nikdy nevyhráte..." pokračovala vo svojom rozprávaní Jo. „V dnešnej dobe je veľmi jednoduché spadnúť do toho. Vďaka mobilom stačí pár ťuknutí a je to. Môže sa to stať komukoľvek. Okolo tejto závislosti je stále veľká stigma. Ľudia si gamblera automaticky predstavia ako niekoho, kto stojí pri automate. Ale vôbec to tak nie je," dodala.

Svojej závislosti sa speváčka zbavila úplne sama. „Jedného dňa som si povedala dosť! Už som sa na žiadny automat ani len nepozrela. Avšak chápem, že to tak nie je v každom prípade. Ale v dnešnej dobe už existuje odborná pomoc," uzavrela niekdajšia hviezda, ktorá sa o svojej gamblerskej minulosti rozhodla prehovoriť aj preto, aby pomohla ľuďom s podobnými problémami.

VIDEO: Jo O'Meara otvorene hovorí o svojej gamblerskej minulosti.