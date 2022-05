Šokujúci KONIEC Oteckov na Markíze: Na obrazovkách ich nahradí Vincze s vlastnou šou!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo televízia Markíza prekvapila divákov správou, že obľúbený seriál Oteckovia na obrazovkách definitívne končí. Mnohých tak zaujímalo, aký nový projekt zaplní slot pred Televíznymi novinami. A táto informácia je už známa - televízia chystá nový vedomostný kvíz... A jeho hlavou tvárou bude Viktor Vincze (31)!

Pred dvomi týždňami sa na verejnosť dostala správa, že obľúbený denný seriál Oteckovia na Markíze definitívne končia. Ako informuje Mediaboom, dôvodom má byť výrazný pokles sledovanosti oproti konkurenčnej šou Bez servítky. Televízia sa preto rozhodla rýchlo zareagovať a svoj dlhoročný formát okamžite ukončiť - pôvodne pritom mala byť pripravená s ním pokračovať aj na jeseň.

Zaujímavosťou pritom je, že seriál v slote pred Televíznymi novinami nenahradí ďalším seriálom, ale kompetentní sa rozhodli staviť na súťažnú šou. No z trochu iného súdka, ako konkurenčná Jojka. Už v týchto dňoch sa má v Záhorskej Bystrici intenzívne nakrúcať šou Na love, ktorú Markíza plánuje odštartovať už v pondelok 20. júna. A prekvapením je aj jej moderátor.

Televízia sa totiž rozhodla do tejto úlohy opäť obsadiť tvár zo spravodajstva Viktora Vinczeho. Po Let's Dance je to tak pre neho už druhá veľká príležitosť a to len za tento rok. Televízia totiž podľa Mediaboom v novej šou stavia práve na schopnosti moderátora viesť uvoľnené rozhovory či pohotovo reagovať, zároveň vytvárať interakcie medzi súťažiacimi a kvízmajstrami.

Čo je šou Na love?

Súťažná šou Na love je obľúbeným kvízovým formátom viacerých televízií vo svete. Pôvodnú reláciu The Chase uviedla britská televízia ITV v júni 2009 a odvtedy sa teší veľkému úspechu. Ide o dennú vedomostnú šou, v ktorej v jednom tíme spolu súťažia 4 hráči proti vedomostnému kvízmajstrovi. Ich úlohou je majstra kvízov poraziť.