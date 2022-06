PIKANTNÉ ODHALENIE Do slovenskej politiky vstupuje PLAYMATE! V mladosti ukázala úplne všetko

Jányová sa na tlačovke objavila pred týždňom počas prezentácie novej strany Domov-NS, ktorú vedie Pavol Slota, syn slávneho Jána Slotu. Ten Jányovú prezentoval ako osobu, ktorá sa pohybovala v športovom PR. Jej minulosť je však ďaleko zaujímavejšia.

V roku 2007 mala Jányová ešte iné aktivity, politiky sa netýkali

V týchto dňoch však vyplávali na povrch informácie o novej tvári po boku mladého Slotu. Jányová, kedysi ešte Árkyová, mala od politiky v roku 2007 poriadne ďaleko a jej aktivity sa skôr týkali modelingu. Jej kariérne chodíčky dokonca zasiahli až tak ďaleko, že sa objavila na titulke augustového čísla populárneho pánskeho magazínu Playboy z roku 2007. Na titulke pózuje len v "Evinom rúchu". Podtitul znie "božská bojovníčka z Komárna".

Jányová však v tom čase bola dosť odvážna aj na šteklivejšie zábery.

Bolo to ešte v roku 2007 a bola to len jednorazová ponuka, potvrdil Slota

To, že ide o tú istú osobu nám potvrdil aj samotný líder Domov-NS Pavol Slota. "Áno, podpredsedníčka našej strany Domov - Národná strana pani Jana Jányová (rod. Árkyová) bola v minulosti na titulke vydania seriózneho pánskeho časopisu Playboy. Bolo to v roku 2007 a to zdôrazňujem 2007! V tom čase mala 19 rokov a aktívne sa venovala športu, konkrétne volejbalu, a okrajovo aj modelingu v rámci čoho jednorázovo prijala ponuku spomínaného seriózneho magazínu, a teda určite nemala v úmysle pokračovať vo svojej profesionálnej kariére týmto smerom," potvrdil Slota šteklivú minulosť ambicióznej a začínajúcej političky.

Po tomto jej ambície k modelingu už viac nesmerovali

Podľa Slotu Jányová pracovné skúsenosti získavala hlavne v právnickej kancelárii, ale aj v agentúre zaoberajúcej sa organizáciou športových podujatí. "V roku 2011 sa vydala, po manželovi prijala priezvisko Jányová a ako 24-ročná sa stala matkou dcéry," pokračuje Slota.

V politike by sa chcela venovať aj podpore športu

Jányová podľa Slotu nakoniec zostala v športovej sfére, kde aktuálne pracuje ako marketingová manažérka v jednej z národných športových federácií. "Osobne som veľmi rád, že tak šikovná žena, ako je pani Jányová sa rozhodla angažovať aj politicky. Podobne ako ja a ako aj ďalší členovia našej strany, je aj ona nespokojná s vývojom na Slovensku a to vo všetkých oblastiach," popisuje Slota.

"Pani Jányová sa bude vyjadrovať k viacerým témam, ale jednou z jej priorít, vychádzajúc z povahy jej profesionálneho zamerania bude štátna podpora pre šport," načrtol možné politické nastavenie Jányovej Slota.

Nevidí v tom problém?

Na stole preto ostala otázka, či Slota nevidí problém v týchto fotkách a následnou politickou ambíciou Jányovej v komunálnej a možno aj v parlamentnej politike. "Z mnou uvedených postojov je zrejmé, že ako predseda strany Domov-NS pevne stojím za svojou podpredsedníčkou a nevidím žiadny problém v skutočnostiach súvisiacich s fotografiami pre časopis Playboy z roku 2007 a to nielen na pozadí personálneho a charekterového zloženia aktuálnej vládnej koalície, ktorej jednotlivých členov možno označiť za plagiátorov, klamárov, daňových podvodníkov, sexuálnych deviantov, byvalých bielych koňov, atď.," bráni Jányovú Slota.

Slota uznáva, že istým spôsobom by to mohol vnímať ako pokus o diskreditáciu strany Domov - Národná strana, no ak si vraj ich "neprajníci" nenašli nič zásadnejšie, tak ako predseda strany vraj môže konštatovať, že vznik Domov-NS bol tým najlepším z jeho rozhodnutí.