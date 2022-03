Najznámejší sexuológ sa stráca pred očami: RAKOVINA aj COVID... Pripravuje sa na smrť!

Radim Uzel často poskytoval pre médiá odborné sexuologické vyjadrenia k rôznym kauzám a bol tiež obľúbeným hosťom mnohých relácií. Približne pred rokom sa objavil aj v RTVS v šou Zlaté časy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Odvtedy ale akoby zostarol nie o rok, ale aspoň o 10. Známeho lekára, bohužiaľ, trápia zdravotné problémy. Bojuje s rakovinou žalúdku, a tak mnohí ani nepredpokladali, že dorazí na udeľovanie štátnych vyznamenaní, ktoré sa konalo na Pražskom hrade.

„Na odovzdávanie medailí som sa doplazil, ako vidíte,” povedal portálu Expres.cz vychudnutý Uzel. „Mám dole 20 kíl, kedysi by to bolo vnímané ako zdravé chudnutie, teraz je to už ale nezdravé,” skonštatoval.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Jan Handrejch/ Právo/ Profimedia

Ako vyšlo najavo, okrem rakoviny bojoval aj s ochorením Covid-19. „Mám sa dosť blbo. Som chorý, nejako sa na mňa tie choroby lepia. Mal som Covid-19, teraz mám ešte ďalšie choroby, necítim sa veľmi dobre. Mám nejaké nádory v bruchu. Čoskoro budem mať 82 rokov a myslím, že už mám splnené,” vyhlásil a zdá sa, že sa už pripravuje na svoj koniec.

So smrťou sa pomaly zmieroval už minulý rok, keď ho po ťažkom priebehu koronavírusu takmer zabila pľúcna embólia. „V istej chvíli už to bolo vážne, pretože mi začali vedľa postele stavať paraván. Ako lekár som vedel, že keď príde paraván, je zle. Pýtal som sa ošetrujúceho, či na mňa už siaha smrť. Odpovedal, že je to kvôli pacientovi na vedľajšom lôžku. Ten naozaj bohužiaľ do rána zomrel. A to človeka príliš nepovzbudí,” uviedol nedávno v relácii 13. komnata.