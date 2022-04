Vážne chorý sexuológ Radim Uzel: Mrazivé vyjadrenie o smrti… Zachrániť ho chcú šarlatáni!

Začiatkom marca verejnosť šokovali zábery z udeľovania štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade, kde sa objavil aj vážne chorý Radim Uzel. Sexuológ od jesene bojuje s rakovinou žalúdka, čo sa na ňom viditeľne podpísalo. Aktuálne doktor trávi dni v nemocniciach, kde sa aspoň pomocou chemoterapie snažia oddialiť príchod toho najhoršieho.

No a keď má medzi ožarovaniami aspoň chvíľku pauzu, namiesto oddychu čelí náletu šarlatánov. „Zázračných doktorov mi volá päťdesiat denne,“ posťažoval sa pre Aha! Uzel. „Ja viem, ľudia ma majú radi, ale musím mať hlavne pokoj,“ pokračoval sexuológ, ktorý o inú, ako profesionálnu liečbu záujem nemá. Sám si navyše uvedomuje, že osud je nezvratný.

Z jeho slov mrazí. „Nakoniec to vyzerá tak, že zomriem. Strach zo smrti nemám. Nakoniec umrieme všetci. Len pritom nechcem mať veľmi veľké bolesti. Ale to už dnes dokážu zariadiť,“ povedal na konci marca v relácii Showtime na TV Prima s tým, že si dáva rok života. „Povedal by som tak do roka a do dňa. Čo narobíte,“ dodal.

Radim Uzel v roku 2021 podstúpil podľa svojho vyjadrenia banálnu operáciu pažeráku, po ktorej sa cítil výborne. „Operovali mi nejaký polyp na pažeráku, ale už som v poriadku, nie je to žiadna smrteľná choroba. A rozhodne to nie je žiadny horor, nie som na umretie,“ povedal vtedy. O pár mesiacov neskôr mu lekári diagnostikovali rakovinu.