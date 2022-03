Sexuológ Radim Uzel desí: SMRŤ do roka a do dňa a potom... Och, to je MORBÍDNE!

Uplynulé obdobie bolo pre sexuológa Radima Uzla, ktorý patrí medzi top odborníkov vo svojej oblasti, mimoriadne náročné. Popri zdravotných ťažkostiach sa musel vyrovnať aj so stratou milovanej manželky, s ktorou strávil 52 rokov. „No vidíte, tak takéto tri rany postretnú človeka v krátkej dobe - covid, smrť manželky a rakovina. Ale ja zo seba nerobím hrdinu,” poznamenal v relácii Showtime, ktorú vysiela TV Prima. „Ale už vo mne tiež moc života nie je. Možno na prvý pohľad, keď ma "našminkujú" a ja vyzerám ako mladík,” dodal známy gynekológ a sexuológ.

Toho redaktori relácie Showtime zastihli počas nakrúcania reklamy na prípravok pre podporu sexuálnej vitality. Ako Uzel prezradil, tá by sa mala dostať na verejnosť až po jeho smrti. „Vždy sa to nakrúcalo v lekárskej ordinácii s peknou sestričkou. Teraz je to pozmenené. Sme v nebi a ja som tam najvyššia šarža, teda Boh. A krásna sestrička je božou pomocníčkou,” prezradil Radim. „Je to trošku morbídne, ale je to pekný nápad,” dodal.

S nadhľadom hovorí sexuológ aj o smrti a nerobí si zbytočné ilúzie o tom, koľko času mu na svete ešte zostáva. „Ako lekár to dokážem trošku odhadnúť - už len máličko. Povedal by som, že to príde do roka a do dňa,” uzavrel s tým, že aj napriek tomu sa usiluje zachovať v sebe určitý optimizmus.