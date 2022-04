Dcéra Igora Kmeťa zabrúsila do šoubiznisu: Konečne sa ukázala... FOTO To je ale kočka!

Kým Igor Kmeťo starší je niekoľkonásobným otcom, jeho syn Igor mladší sa teší z jednej ratolesti. A to dcéry Rebeky, ktorá nedávno oslávila plnoletosť. Napriek tomu, že je mladá slečna jedináčikom, po svojich slávnych rodinných príslušníkoch podedila to najlepšie, čo mohla. Šarm, talent a v neposlednom rade i krásu.

Rebeka Kmeťová aktuálne pod pseudonymom Rebis vyšla do sveta so svojím už druhým singlom, ktorý nesie názov Príde to samé. Do daru k sladkej 18-ke si venovala aj videoklip, vďaka čomu si fanúšikovia dobrej hudby môžu nielen vypočuť skvelú oddychovku, ale zároveň aj po dlhšom čase vidieť, ako vlastne vyzerá mladá slečna Kmeťová.

Tá totiž nepatrí k dievčatám, ktoré by sa silou-mocou pretŕčali v spoločnosti a rovnako ju neprotežuje ani jej známy otec. Toho by však nezaprela, ani keby veľmi chcela. Ich podoba a spoločné črty až bijú do očí, no a to podľa všetkého platí aj o hudobnom vkuse. Pieseň Príde to samé mal totiž vraj pôvodne naspievať Igor, no napokon sa jej chytila jeho talentovaná dcéra.

Igor Kmeťo však hovorí, že na dcéru v rámci hudby nijako netlačí. „Nesnažím sa ju nasmerovať. Snažím sa jej len posunúť tie skúsenosti, ktoré som ja sám rokmi v hudbe nadobudol. Ale napríklad, čo sa týka nasmerovania ju v rámci žánru, to nie,” prezradil pre Topky.sk populárny hudobník. Zaujímalo nás aj to, či sa o svoju jedinú dcéru nebojí, keďže vyrástla do krásy a nejeden mladík by sa za ňou mohol aj potrhať.

O dcéru však Igor vraj strach nemá, a to práve preto, že sa mladá kráska venuje hudbe. „Na tieto veci má čas. A hlavne, keď chce naštartovať svoju kariéru a naplno sa venovať hudbe. Ale určite, ak stretne toho pravého, budem jej to schvaľovať,” hovorí Igor, ktorý však zdvíha varovný prst. „Lenže, povedzme si na rovinu. Je taká doba, aká je. Tí chlapci sú takí prelietaví... Tak dávam na ňu pozor, no. Záleží mi na tom, aby nestratila rozum,” povedal nám so smiechom starostlivý tatko.