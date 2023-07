Igor Kmeťo (65) žiada o POMOC: Stratil hodnotný prsteň... Ponúka ODMENU!

Igor Kmeťo starší si pred pár dňami vyrazil na výlet s rodinou do neďalekého maďarského mesta. Ako inak si mohli užiť teplý slnečný deň, než pri vode. Na kúpalisku sa mu však stala vec, s ktorou nerátal ani v tom najhoršom sne. Hudobník totiž stratil prsteň.

„Ako som sa bláznil vo vode so synčekom, malým Deniskom, tak som ho musel stratiť, ale nepamätám si, či vo vode, alebo vonku. Jednoducho som po 3 hodinách došiel na to, že ho nemám,“ prezradil pre Topky.sk.

Galéria fotiek () Zdroj: Maarty

Klenot nebol len tak hocijaký! Dostal ho do daru od dcéry, a preto má pre neho nevyčísliteľnú hodnotu. „Ja som dostal do daru od mojej dcéry Veroniky prsteň s týmto logom, s takýmto K-čkom, že Kmeťoband a mám ho aj tu na ruke (tetovanie, pozn. red.). To je moja značka. A krásny prsteň aj dosť ťažký a hodnotný,” pokračoval. Spevák však dúfa, že sa šperk nájde.

O pomoc požiadal svojich fanúšikov a nálezcovi ponúka aj finančnú odmenu! „Pre mňa mal hodnotu veľkú, ale celkovo, keby ste ho chceli predať, tak tých 800 – 1000 eur by ste zaň dostali. Takú váhu mal a bol aj dosť ťažký, ale ja dám odmenu a určite ten človek, ktorý by mi zavolal a podal informáciu, kde by sa ho dalo nájsť, bude spokojný,“ dodal.

Momentálne mu nezostáva nič iné, len čakať, či sa mu niekto ozve s dobrými správami. To, ako bude vyzerať Igorovo leto a kam plánuje ísť na dovolenku s rodinou, si môžete vypočuť vo videorozhovore vyššie.