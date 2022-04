Tehotná Plačková sa podelila o veľkú novinu: Dvojnásobná radosť... Čaká DVOJIČKY!

Zuzana Plačková sa o krásnu novinku podelila dnes ráno na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj záber z ultrazvuku. O tom, že bude mať dvojičky, sama špekulovala ešte minulý týždeň, keď sa s fanúšikmi nevedela zhodnúť na tom, či počas tehotenstva oškaredela alebo skrásnela.

Hovorí sa totiž, že ak žena čaká dievčatko, zoberie jej krásu, naopak pri chlapcovi žiari - Plačková tak usúdila, že čaká dvojičky. No o to väčším prekvapením bolo, keď na svojom Instagrame zverejnila, že mala dobré tušenie. „Tak a je to jasné, budeme mať dvojičky,“ napísala k záberu ultrazvuku, na ktorom je jasne vidieť dva plody.

„Ďakujem za gratulácie, veľmi sa teším,“ napísala ďalej budúca mamička. No netrvalo dlho a vyšla s pravdou von. „Že ste mi 99% kamarátok naleteli,“ smiala sa Zuzana. Toto bol totiž jej spôsob, ako si zo svojich blízkych vystreliť - dnes je totiž deň bláznov.

Krásny 1. apríl všetkým! :)