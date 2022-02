NÁVRAT slovenského moderátora po 22 rokoch: TOTO bol DÔVOD, prečo skončil so šoubiznisom!

Pre mladšiu generáciu meno Juraj Lím nie je príliš známe. Ale pre mnohých tridsiatnikov a štyridsiatnikov je neodmysliteľne späté s ich detstvom a dospievaním. Mnohí si na to pri sledovaní tohtotýždňovej Bez servítky zaspomínali.

Juraja sme oslovili s otázkou, ako spätne hodnotí svoju účasť v kulinárskej šou. „Cítil som sa fajn a to nakrúcanie a možnosť vystupovať v tejto relácii som privítal s veľkou radosťou, pretože pred kamerami som nebol 22 rokov,” povedal pre topky.sk bývalý moderátor, ktorý uvádzal relácie Crn-crn a Štúdio Kontakt.

Ako v súvislosti s tým prezradil, oba programy išli vždy live, a tak nakrúcanie nebolo práve jednoduché a zároveň bolo dosť stresujúce. Stávalo sa, že hostia neprišli, prípadne mali takú trému, že bolo náročné s nimi pracovať. „Stres, ktorý zažívajú moderátori živého vysielania, sa vraj dá prirovnať k stresu bojových pilotov, ktorí štartujú na stíhačke z lietadlovej lode a nevedia, či to dajú a či to dajú dobre. Tam ich to môže stať život, moderátora len miesto,” povedal nám k tomu Juraj.

Sympatický trojnásobný otec si zaspomínal aj na moment, keď sa na prelome milénia rozhodol s prácou moderátora skončiť. „Bolo to moje dobrovoľné rozhodnutie. V tom čase, po 10 rokoch živých vysielaní, som si povedal, že som tak statočne vyhorený a povedal som národu všetko, čo som už chcel alebo vedel povedať. A že je najvyšší čas odísť, plus-mínus s uznaním, než by ma niekto ako prebytočného, opozeraného a zostarnutého kopol do zadku a vyhodil z televízie. Ale keď som sa teraz opäť ocitol pred kamerami, tak som si to riadne užíval,” uviedol úprimne Lím.

Juraj Lím bol tiež jednou z tvárí relácie Cŕn-cŕn.

Od bývalého moderátora sme chceli tiež vedieť, či sa mu za prácou pred kamerami necnie. „Áno, práca v televízii mi chýba. Po tom odchode to bolo najskôr také, že wau, mám toho plné zuby, ako dobre, že som odišiel práve včas a relatívne s nejakým uznaním,” povedal k tomu Juraj, ktorý má vyštudované herectvo na konzervatóriu a žurnalistku.

Lím roky podniká v gastre a hotelierstve. Podobne ako mnohí, aj on hodnotí, že uplynulé obdobie bolo pre nich mimoriadne náročné. Vie si však predstaviť, že popri tom by sa občasne mohol realizovať aj iným smerom. „Práca v telke, s telkou a s ľuďmi z televízie mi chýba. Ak by divadlo, televízia, rozhlas, herectvo a moderovanie mohli byť mojou občasnou zábavou, dokonca ani by tam nemusel byť dobrý honorár, tak by som sa rád vrátil. Ale nie ako povolanie, len ako hobby,” uzavrel túto tému Juraj, ktorého by diváci na obrazovkách nepochybne uvítali. Dôkazom sú komentáre divákov na sociálnych sieťach Jojky a relácie Bez servítky, kde pri jeho mene nešetria nadšenými a pochvalnými komentármi.

