SPOVEĎ známeho Slováka o RAKOVINE: Varovania som ignoroval a potom... KRUTÝ verdikt z úst najlepšieho priateľa!

Juraj Lím, ktorý kedysi moderoval obľúbené relácie Crn-crn či Štúdio Kontakt, sa Slovákom pripomenul vďaka nedávnemu účinkovaniu v kulinárskej šou Bez servítky. Podľa pozitívných reakcií divákov sa tomu mnohí potešili. Niektorí si na Jurajovo pôsobenie v televízii s radosťou zaspomínali a sympatický bol i tým, čo ho doteraz príliš nepoznali.

Niekdajší moderátor, ktorý teraz podniká v gastre a hoteliérstve, pred kamerami naznačil čo-to zo svojho súkromia. My sme ho oslovili s dodatočnými otázkami a sympatický päťdesiatnik nám otvorene porozprával o svojom živote s ochorením dna, či zaspomínal na časy, keď sa rozhodol odísť zo šoubiznisu.

Juraj počas nakrúcania Bez servítky naznačil, že na prelome milénia ušiel hrobárovi z lopaty. Oslovili sme ho preto s otázkou, či by mohol byť konkrétnejší. „Moja prvá reakcia bola taká, že nebudem o tom hovoriť. Ale na strane druhej som si povedal, že možno môj príbeh bude dostatočnou prevenciou pre iných a budú mať viac rozumu, ako som mal ja. Lebo ja som nemal rozum, mal som šťastie,” začal svoje rozprávanie niekdajší moderátor.

Ešte pred ukončením svojho televízneho pôsobenia si Lím užíval dovolenky vo vybraných teplých destináciách. Spomenul napríklad Floridu a Kanárske ostrovy, kde sa však vôbec nesprával zodpovedne. „Napriek tomu, že ma napríklad upozorňovali rodičia, že natri sa, choď z toho priameho slnka preč, tak som bol k tomu ignorant a vypekal som sa, aby som sa z tej dovolenky vrátil pekný snedý, ignorujúci všetky tieto nejaké varovné signály a opatrenia. Lebo ako to už býva, človek si myslí, že jemu sa to nemôže stať,” zaspomínal si Juraj.

Keď sa mu v oblasti pupku potom objavilo čierne znamienko, ktoré tam dovtedy nemal, spozornel a išiel na vyšetrenie. „Bolo to také, že asi to nič nie je, ale pre istotu to vyberme. No, a keď sme to vybrali, bolo to zlé. Malígny melanóm. Rakovina kože,” pokračoval v rozprávaní päťdesiatnik, ktorý mal veľké šťastie, že tento problém riešil hneď. „Rast nádorčeku sa zastavil, podarilo sa to extrahovať z tela celé a včas, bez nejaký prienikov,” dodal Lím s tým, že mal šťastie v nešťastí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Joj

Bývalá moderátorská hviezda sa nijako netají tým, že správa o rakovine kože ho veľmi zasiahla. „Samozrejme, že som sa psychicky zosypal. Zhodou okolností mi túto diagnózu oznámil môj najlepší priateľ - lekár. Vôbec som to nečakal. Behom 20 minút som zošedivel. A keď som vyšiel z kancelárie, tak sekretárka ma nespoznala. Bolo to doslova rýchle, kruté, nemilosrdné, prezradil Juraj, ktorý by sa nikdy nenazdal, že sa ho tento druh ochorenia bude niekedy týkať.

„Keď som potom v ordinácii u dermatologičky plakal a bol troskou, tak ona mi pomerne nemilosrdne povedala - Pán Lím, vy ste vzdelaný, inteligentný človek. O všetkom ste počuli, čítali, videli v televízii a napriek tomu ste sa správali tak, ako ste sa správali. No, a vtedy som si uvedomil, že hoci je to kruté a nemilosrdné, tak ona má absolútnu pravdu,” uviedol bývalý moderátor.

Vtedy si vlastne uvedomil, že priateľov, kamarátov, známych, i neznámych ľudí bude na vlastnom príklade varovať, aby sa nechovali podobne hlúpo a nezodpovedne. „Smutné je, že väčšina ľudí ma nepočúva, že tie moje slová sa od nich odrážajú a že to nejakým spôsobom neberú. Že si zase myslia, že im sa to nemôže stať. Aj preto som sa rozhodol o tom hovoriť, lebo niektorým ľuďom sa môže rozsvietiť v hlave, kým je ešte čas,” uzavrel toto neľahké rozprávanie Juraj. Ten teraz o svoje zdravie dbá a vyznáva zdravý životný štýl. Aj kvôli ochoreniu dna, o ktorom nám tiež porozprával.