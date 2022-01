Markizácka kráska priznala problémy PO PÔRODE: Plač a pocit bezmocnosti… TOTO je pre ňu najťažšia vec!

Už počas tehotenstva nebola Karin skúpa na slovo a ochotne odpovedala na všetko, čo jej sledovateľov na Instagrame zaujímalo. Potom, čo si dievčatá z pôrodnice vyzdvihol Karinin manžel Marek, si rodinka začala užívať spoločné chvíle v pohodlí domova a bývalá farmárka dala svojim fanúšikom opäť príležitosť na to, aby jej kládli otázky.

Galéria fotiek (5) Karin Dvořáková sa teší z dcérky Melissky. Aj ona však zažíva nepríjemné komplikácie, s ktorými sa stretávajú i ostatné čerstvé mamičky.

Ako prvé ľudí zaujímalo, ako prebiehal pôrod, pričom Karin priznala, že rodila približne jedenásť hodín a keby jej lekári nedali epidurál, od bolesti by skolabovala. Bolesti pri kontrakciách vraj boli neznesiteľné, no samotný pôrod už prebehol rýchlo a bol pre ňu vykúpením. Jednoduché to nemala ani po návrate domov.

Keď sa jej jeden zo sledovateľov spýtal, či prežíva popôrodné depresie, čerstvá mamička odpovedala absolútne úprimne. „Plač ma chytil už párkrát, mala som len taký pocit bezmocnosti. Ale keďže Marek vie, čo sa deje a že je to úplne normálne, tak ma pekne upokojí,” vychválila svojho muža a takisto prezradila aj to, že maličká je naozaj dobré bábätko.

Galéria fotiek (5) Karin s manželom Marekom

S čím už však až tak spokojná nie je, je dojčenie, ktoré jej vraj spôsobuje celkom slušné problémy. „Veľmi sa snažím, veľmi. Za mňa je to asi najťažšie vec po pôrode. Musím si dávať pozor na jedlo, mám dosť poranené prsia. Je to naozaj veľmi bolestivé prvé dni... Nečakala som, že dojčenie je úplný masaker. Dúfam, že to čím skôr bude ok,” priznala sa Karin, ktorá sa už podujala povolať na pomoc laktačnú poradkyňu.