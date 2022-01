CIRKUS pokračuje: Lela chce ZOSTAŤ s Karlosom... NAKYDALA na údajného milenca!

PRAHA - Tak sa zdá, že vo Vémolande sa všetko vracia do starých koľají. Hoci Lela Ceterová tvrdila, že ku Karlosovi sa nikdy nevráti, pretože ju mal napadnúť, keď mala dokonca dieťa v náručí, nakoniec s ním odcestovala do Dubaja. Dokonca ho vraj o to prosila. A po ich návrate domov zrazu úplne obrátila list!

„Musím písať z mobilu kamarátky, ktorá ma u seba ubytovala aj s dvomi deťmi. Po tom, čo si ma zbil, keď som mala v náručí malého Rockyho. Mám z teba strach. S nikým som nič nemala... Si chorý, žiarlivý človek. Len ma vydieraš, pretože sa ti to hodí. Zbil si ma s dieťaťom v náručí. V živote už s tebou nebudem,“ odkázala Lela Karlosovi, keď ju obvinil z nevery a ona pred ním utiekla ku kamarátke, pričom ju neskôr pri príchode do ich spoločného domu musela sprevádzať polícia.

O pár dní Karlos otočil, za svoje správanie sa ospravedlnil a názor zmenila aj Lela, ktorá ho vraj vyslovene žiadala, aby mohla odcestovať do Dubaja spolu s ním. Obe malé deti nechali v Česku, kde ich strážila babička, no a zdá sa, že im spoločný čas v Emirátoch prospel. Blonďavá sexica, ktorá najprv akékoľvek iskrenie medzi ňou a Karlosovým priateľom popierala, dokonca najnovšie tvrdí, že predsa len nebolo všetko úplne s kostolným poriadkom.

Hoci si údajného milenca najprv zastávala a tvrdila, že medzi nimi o nič nešlo, teraz pripúšťa, že tam niečo predsa len bolo. Samozrejme, iba z jeho strany. „Pomáhal mi s výberom bývania a stále mi dával do hlavy pochybnosti o Karlosovi, tiež hovoril o jeho negatívnom vzťahu doma. Pána som z časti ľutovala. Tvrdil, že u nich doma to nefunguje a potreboval by normálny fungujúci vzťah. Tvrdil, že sa chystá opustiť manželku,“ uviedla pre český Blesk a dodala, že jej dotyčný kúpil aj diamantový prsteň, ktorý mu chce vrátiť vrátiť a hovorí, že ju zmanipuloval.

Stretávala sa s ním totiž v náročnom období, kedy uvažovala, že od Karlosa odíde a Karlosov kamarát jej to pomáhal zrealizovať. „Bola som po pôrode a najviac ma poznamenal deň po narodeninách Lilinky, kedy ma vzali do nemocnice a museli akútne operovať. Hormóny spravili svoje a nebola som vo svojej koži po všetkých stránkach. O to viac ma trápilo, že Karlos bol veľa času preč a jeho príchody domov boli neskoro v noci. V tej dobe som ani ja nebola príjemná spoločnosť, pretože na mňa všetko doľahlo. Kvôli deťom som sa rozhodla, že odídem,“ sype si teraz popol na hlavu s hovorí, že s Karlosom si už všetko vysvetlili a plánujú spolu zostať.