Krásna Slovenka sa zasnúbila: FOTO Dojatá k slzám... TAKTO si to ani nepredstavovala!

BRATISLAVA - Jej život sa mení od základov a za všetko môže "ten pravý". Krásna Soňa Štefková je dôkazom toho, že keď žene do cesty vkročí skutočná láska, všedná realita sa razom zmení na dokonalú rozprávku. Soňa a jej partner Erik sa len koncom decembra stali novopečenými rodičmi, no a teraz sa dvojica teší z ďalšieho dôležitého kroku v ústrety spoločnej budúcnosti...

Koniec roka 2021 bol pre Soňu absolútne výnimočným. 28. decembra v rakúskej pôrodnici priviedla na svet nádhernú dcérku, ktorá dostala meno Lily. Od pôrodu neubehol ešte ani mesiac, no dievčatá sa majú výborne a absolvovali už aj kočíkovanie v prírode. Práve prechádzka zimnou krajinou sa premenila na ďalší zo splnených snov. Modelkin partner a otec jej dcérky totiž pokľakol a požiadal ju o ruku.

Dojatá kráska sa svojím "áno" popýšila aj na sociálnej sieti, kde aktuálne už snúbencovi Erikovi venovala aj absolútne dojímavé vyznanie. „Pred pár dňami si predo mnou pokľakol s tou najkrajšou otázkou. Zastalo mi srdce druhýkrát. Asi som Ti aj chvíľku neodpovedala, taká som bola mimo. A pritom to bolo asi najjasnejšie ÁNO v mojom živote," opísala tento výnimočný moment pôvabná Sonička.

Sympatická dvojica sa už teší zo spoločnej dcérky Lily Zdroj: Ján Zemiar

V príspevku na Instagrame sa zverila, že kedysi si zásnuby predstavovala úplne inak. „Budem stáť v krásnych šatách, s dokonalým mejkapom (a manikúrou!!!) - šak keď už, tak už, nech to na tých fotkách sakra dobre vyzerá," smeje sa Soňa a dodala, že je rada, že zásnuby sa oproti jej dievčenským predstavám zvrtli a "vypálili" úplne opačne, no o to čarovnejšie.

Zdroj: Ján Zemiar

„V skutočnosti som mala 10 kg navyše, vlasy neumyté dlhšie ako by sa na dámu patrilo (na čerstvú mamu asi ok), mejkap som videla naposledy niekedy v tehotenstve a manikúru tak pred rokom či voľakedy dávno, keď ešte boli voľnejšie opatrenia," opísala svoj aktuálny "mamičkovský" stav a mužovi svojho života venovala aj ďalšie dojemné slová, ktoré si môžete prečítať v celom príspevku nižšie.

Dvojici zároveň srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia na ceste spoločným životom.