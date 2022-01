Jojkár Ekkert (56) OŽRATÝ za volantom: Prvé vyjadrenie redaktora.. Tvrdý ZÁKAZ na 2 roky!

HNÚŠŤA - Včera sme na Topkách informovali o vážnom prešľape jojkárskeho redaktora Rasťa Ekkera (56). S 3 promile alkoholu v dychu sadol za volant, pri čom ho chytila polícia. Niekoľko hodín strávil za mrežami... K incidentu sa vyjadril už aj on sám - vypil fľašu bylinného likéru, prišiel o vodičák na 2 roky!

Jojkár Rasťo Ekkert (56) skončil za mrežami: ALKOHOL za volantom... Nafúkal takmer 3 promile!

Známy redaktor z jojkárskej relácie Krimi, Rasťo Ekkert si vo štvrtok ráno poriadne zavaril. Polícia ho totiž v ranných hodinách chytila šoférovať pod vplyvom alkoholu. Nafúkal takmer 3 promile. „Vo štvrtok 13. januára krátko po 8. hodine ráno policajti Obvodného oddelenia z Hnúšte zastavili na ceste II. triedy medzi Brezinou a Brádnom nákladné vozidlo Ford Tranzit a vodiča vyzvali na predloženie dokladov a vykonanie dychovej skúšky,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Rasťo Ekkert je známym redaktorom TV Joj. Zdroj: Tv Joj

„Nafúkal 2,68 promile. Vodičovi bolo vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bola mu obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do policajnej cely. BVec bude ukončená v superrýchlom konaní,“ dodala Faltániová. A jojkár sa už o pár hodín postavil pred sudcu a dozvedel sa svoj trest. Ten napokon prezradil on sám na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. A to je vlastne jeho prvé a zatiaľ jediné vyjadrenie k incidentu.

„Áno, je to pravda, po rozchode so svojou priateľkou, ktorá bola zmyslom môjho života, som upadal do čoraz väčšej depresie. Dve Becherovky a policajná cela, čisté peklo, som špinavý, smradľavý, niečo strašné, nikomu som neublížil, len som si dal po rokoch na svoje meniny fľašu Becherovky. Dostal som brutálny zákaz na dva roky. Za 40 rokov som neurobil ani najmenší priestupok, teraz si ma podajú a pri tom som išiel po lesnej ceste s fľašou Becherovky. Pekný smutný večer, priatelia,“ vyjadril sa.

