Kráska z markizáckej šou: Najprv ju mala v zuboch… Teraz zbalila JEJ FRAJERA!

BRATISLAVA - To je nejaký nový trend? Len nedávno sme informovali, že farmárka Stanka Klčová sa dala dokopy s bývalým frajerom svojej farmárskej kolegyne Natálie Lopašovskej. No a najnovšie vyšlo najavo, že to isté urobila kráska z ďalšieho televízneho formátu!

Tanečnica a modelka Tereza sa na Love Islande dala dokopy so Slovákom Nathanom. Väčšina divákov si však myslela, že sexi kráska úprimné city iba hrá, a tak po pár týždňoch vypadla. Vzťah s exotickým fešákom realitu neustál. Keď si fešák po svojom vypadnutí spätne pozrel epizódy romantickej šou, na svoju vyvolenú zmenil názor a veľká láska s nekonala, čo Tess niesla pomerne ťažko.

Tess počas šou tvorila pár s Nathanom. Zdroj: TV Markíza

Úplne čistý štít nemala ani Gabriela, ktorá sa domov vrátila ruka v ruke s modelom Pítrom. Ich láska síce stále trvá a už nejaký čas spolu dokonca bývajú v jednej domácnosti, no prednedávnom vyšlo najavo, že atraktívna brunetka počas trvania Love Islandu nebola nezadaná. Doma ju čakal priateľ Vlasta, podľa ktorého išla jeho dnes už ex do šou len preto, aby sa zviditeľnila. To, že s jej účinkovaním súhlasil, sa napokon obrátilo proti nemu, keďže si tam našla nového partnera. Opustený podnikateľ Vlasta však dlho nesmútil.

Tess a Gabika na ostrove neboli práve najlepšie priateľky a zopárkrát si tak trochu skočili do vlasov - práve kvôli údajnej Terezinej neúprimnosti ohľadom citov k Nathanovi. A zrejme spoločný pocit krivdy voči Gabike a jej partnerovi napokon zviedol cesty Tess a a Vlastu dokopy. Hoci boli po šou obaja opustení a so zlomenými srdciami, zjavne našli v sebe vzájomne oporu.

Gabika sa vo vile zamilovala do modela Pítra Zdroj: Tv Markíza

Na Gabrielu doma čakal partner Vlasta. Márne. Zdroj: Instagram

Dvojica totiž spoločne strávila Silvestra, o čom informoval český web Expres.cz. No a kým Tereza zverejňovala momentky zo spoločných chvíľ pomerne opatrne, Vlasta sa rovno pochválil záberom, kde na ňom polonahá Tess leží iba v nohavičkách a holými prsiami je natlačená k jeho hrudi. Vďaka Love Islandu teda mladá brunetka predsa len našla lásku... I keď úplne inak, ako si to pôvodne predstavovala.

Vlasta sa pochválil poriadne horúcim záberom s Terezou. Zdroj: Instagram