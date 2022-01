Slovenskú speváčku DEPORTOVALI z USA: V batožine mala TOTO… Doživotný zákaz vstupu!

Až po roku vyšla umelkyňa na svetlo sveta s priznaním, čomu musela čeliť na letisku v USA. Za oceán cestovala rada a pomerne často, no na vstup do Spojených štátov amerických dostala doživotný zákaz. A to práve kvôli CBD. „Z Ameriky ma deportovali pre CBD olej, mala som ho v kufri a naozaj som nevedela, že sa to nemôže prevážať cez letiská. Bol to veľký problém. Ak by tam bolo THC, už vám píšem listy z väzenia,“ prezradila po dlhom období Aless s tým, že naozaj netušila o tom, že by tento druh kvapiek nemohla prevážať, keďže ide o absolútne legálnu záležitosť.

Aless sa kvôli CBD dostala do veľkých problémov Zdroj: Instagram A.C.

„Našťastie v tom CBD, ktoré som mala, bolo iba zvyškové THC, takže ma za to nemohli zavrieť, ale mám doživotný zákaz vstupu do Ameriky,” informovala mladá speváčka, ktorá sa o celej veci rozhodla prehovoriť, aby na takúto prípadnú chybu upozornila aj ostatných. „Veľa mladých ľudí si totiž kupuje CBD, promuje to, sama som ho promovala aj ho užívam. No nehovorí sa, že treba byť opatrný, keď to beriete do inej cudzej krajiny cez letisko atď.,” vysvetlila ďalej.

Zdroj: Instagram A.C.

Dodala, že treba byť pozorný aj pri iných záležitostiach, ktoré pri vstupe do väčšiny iných krajín nerobia problém. Napríklad lieky. „Som rada, že túto informáciu máte, aj keď je to už rok stará vec. Dávajte si pozor, nielen pri CBD, do Ameriky napr. nemôžete niesť lieky bez predpisu, poriadne si čítajte dokumenty, keď niekam letíte,” odkázala fanúšikom raperka, ktorá následky svojej nepozornosti okúsila na vlastnej koži a je rada, že to neskončilo horšie.

