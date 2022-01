Dráma u Belohorcovej: Uf! Toto bol najhorší Silvester

BRATISLAVA - To muselo byť veľmi nepríjemné! Zuzana Belohorcová (45) vítala rok 2022 v spoločnosti rodiny a priateľov na ostrove Tenerife, kde momentálne bývajú. Oslavy sa, našťastie, zaobišli bez komplikácií. Sympatická blondínka však nikdy nezabudne na Silvester, keď nechtiac založila požiar u svojich rodičov.

Zuzana Belohorcová patrí medzi celebrity, ktoré pravidelne komunikujú so svojimi priaznivcami prostredníctvom sociálnych sietí. Prihovárala sa im aj na prelome rokov. Spoločne s manželom sa followerom poďakovali za ich priazeň a podporu. „Bol to ťažký rok, ale je to o tom, že takéto ťažké skúšky musíš prekonávať a ideš potom dopredu. Teším sa na ten ďalší rok,” uviedla vo videu niekdajšia moderátorka.

Zuzka si teda posledný deň roka užila v spoločnosti blízkych a priateľov na pláži. Niet teda pochýb, že to bol vydarený Silvester. Pre portál super.cz si však zaspomínala na zážitok, keď sa vítanie nového roka zmenilo na drámu.

„Stalo sa to, keď som ešte bývala u rodičov. Tí sa rozhodli ísť na polnočnú omšu a ja som ostala doma so psíkom, ktorý bol vystresovaný, a s najmladšou sestričkou. Pripravila som fľašu, poháre, živý stromček som ozdobila prskavkami. Vo chvíli, keď som ich pred polnocou rozsvietila, začal stromček horieť,” zaspomínala si na priam hororový zážitok niekdajšia moderátorka. „Pri hasení sa mi dokonca podarilo vyhodiť poistky v celom dome,” dodala blondínka. Viete si predstaviť pohľad šokovaných rodičov, keď sa z kostola vrátili domov?

Zuzana Belohorcová s manželom a rodičmi. Zdroj: Instagram Z.B.

