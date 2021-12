Tajomstvo markizáka Šmahela: V noci pobehuje NAHÝ v lese!

Dvojnásobný otec, ktorý vychováva aj dcérku svojej partnerky, si dokáže vychutnať chvíle samoty. A vie si ich dopriať aj v noci. „Ja mám veľmi rád samotu, priznám sa, že mne aj celkom vyhovuje, keď sa niekedy zobudím v noci a neviem spať, lebo ja si užívam taký čas pre seba,” prezradil Zuzane Vačkovej v jej youtubovej relácii Zvedavá Zuza.

Zdroj: YouTube/Zvedavá Zuza

A vzápätí na seba prezradil celkom pikantné tajomstvo. „Som veľmi rád, že bývame niekde, kde nemáme veľa susedov. Niekedy idem normálne otužovať v noci, na vzduch, ale niekedy aj do vody, a normálne to mám rád, proste sa len tak normálne vyzliecť, byť a ani neviem ako, ale polhodinu som vonku, aj v zime, bez oblečenia... A je to fantastický pocit,” priznal.

Ako dodal, v noci je človek oslobodený od toho, či ho niekto vidí a či niekto bude riešiť, čo tam vyvádza. V jeho prípade totiž naozaj nejde o žiadny exhibicionizmus. „Mne sa páči nahota ľudská, ale nemám rád nudapláže. Nemám pocit, že to je ten správny spôsob, ako byť nahý a sám so sebou. Mne sa skôr páči byť tam, kde ťa nikto nevidí a užívať si to, že nemusíš so sebou nič riešiť, nemusíš sa na seba pozerať alebo vnímať pohľady ostatných. Málokto to vie, ale fakt si niekedy vybehnem v noci do lesa... nahý,” povedal pred kamerou.

Zdroj: Instagram M.S.