Z moderátora TEPOVAČ: Po finančných problémoch... Šmahel šokoval novou robotou!

BRATISLAVA – Pred časom sme vás na Topkách informovali o tom, že Martin Šmahel (40) na poste moderátora v Markíze skončil. Odvtedy bolo okolo neho po kariérnej stránke akosi ticho. Venoval sa tvorbe vlastných videí, ale ponuky do televízie nedostával. Po menej ako pol roku učinil vo svojom živote rázne rozhodnutie. Našiel si novú robotu!

Martin Šmahel ostal minulý rok v auguste bez práce. Televízia Markíza ho škrtla zo všetkých nastávajúcich plánov. Stálicu Farmy Xtra tak v poslednej sérii nahradili inými moderátormi. Šmahel doteraz nevie, prečo „dostal padáka“, myslí si ale, že to bolo osobné. A tak bolo otázne, kde sa známy moderátor uchytí. Po menej ako pol roku poznáme odpoveď!

Aj keď sa nejaký čas usilovne venoval obsahu na sociálnych sieťach a tvorbe vlastných videí, je jasné, že na živobytie mu to nevystačilo. Prestal byť tiež žiadaný na moderovačky rôznych prominentných akcií, a tak musel vymyslieť plán B. Pri tejto príležitosti sme samotného moderátora aj kontaktovali.

„Od návratu zo Survivor je u mňa s moderovaním nejako ticho, skoro žiadne príležitosti neboli. Robil som rôzne práce doteraz, niečo mám pravidelne v oblasti videotréningu, žene som pomáhal s jej projektmi v službách a občas promo cez Instagram. Keby bola možnosť moderovania, jasné, že by som bral. Ale nie je, takže robím, čo príde,“ prezradil pre Topky.sk.

Presnejšie po piatich mesiacoch sa pochválil na sociálnej sieti novinkou v pracovnej oblasti. Zdá sa, že finančná situácia dohnala Martina aj k takémuto ráznemu rozhodnutiu. „Čaute, tu s kamošom Brunom (vysokotlakový tepovač s ohrevom vody) tepujem v Bratislave a okolí sedačky, koberce, matrace...“ prekvapil na Instagrame.

Galéria fotiek (4) Martin Šmahel

Zdroj: Instagram M.S.

Z moderátora sa stal tepovač. „Tepovanie skúsim, ako pôjde. Zatiaľ je to iba pomoc známemu a iba to začalo. Potrebujem byť však flexibilný kvôli deťom a Emka má nabitý program s rehabilitáciami, takže bežná práca 8 – 17 neprichádza do úvahy,“ dodal pre Topky.