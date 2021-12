A je to tu! Twiins predstavili novinku: Veronika Nízlová PRVÝKRÁT ukázala dcérku NEU!

Po prvých troch singloch s videoklipmi vyšiel začiatkom decembra i celý album Zlatá brána, ktorý obsahuje 17 piesní z troch dekád. A to ako vo fyzickej, tak aj digitálnej podobe, pričom sú nové hudobné podklady legendárnych skladieb dostupné dokonca aj v karaoke verzii. Daniela a Veronika Nízlové krátko po uvedení albumu na trh zverejnili už aj v poradí štvrtý videoklip s názvom Zimný vietor.

Z úspechu prvého albumu pre tých najmenších, sa dievčatá mimoriadne tešia. „Hneď počas prvého týždňa bolo CD Zlatá Brána v slovenskom rebríčku umiestnené na prvom mieste, prekonalo ho len zopár zahraničných," pochválili sa pôvabné mamičky. „Sme radi, že sme legendárne piesne opäť mohli pripomenúť našej generácii, ktorá na nich vyrastala a zároveň máme možnosť naučiť na ne i tú ďalšiu generáciu," neskrývajú radosť zo svojho počinu sestry z Twiins.

Zdroj: Archív Twiins

Z tvorby nového klipu ale predsa len mali mierne obavy. „Nevedeli sme, či to vôbec dáme dokopy, keďže Veronika bola relatívne krátko po pôrode, no nakoniec sa podarilo, hoci sme klip nakrúcali doslova o 5 minút dvanásť," hovorí Daniela Nízlová, ktorá prvýkrát do klipu zakomponovala aj svoju dcérku Lindušku. A príklad si zobrala aj jej sestra Vebi, ktorá tak prvýkrát ukázala svoju dcérku bez toho, aby skrývala jej tvár.

Malá Linduška si nakrúcanie nesmierne užila Zdroj: Archív Twiins

Zdroj: Archív Twiins

A obe dievčatá si to užili. Teda, najmä tá staršia. „Linduška tam bola s inými detičkami, ktoré boli šikovné, tancovali, takže ju to úplne fascinovalo. Najviac sa z toho tešila a úplne si to užila. A Neuška bola tiež úplne v pohode. Ona si proste spinkala a papala. Celú nakrúcanie bolo naozaj veľmi príjemné a sme radi, že sme mali možnosť si aspoň na chvíľku odbehnúť do nádhernej slovenskej prírody v Jasnej," uzatvorili Twiins.

No a ako teda vyzerá maličká Nea? To uvidíte v zývere videoklipu k skladbe Zimný vietor!