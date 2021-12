Nový hádač v Inkognite: Prijatie ponuky aj oľutoval… Všetkým bol na smiech!

Inkognito má ďalšieho nového hádača.

Zdroj: Tv Joj

BRATISLAVA - V jojkárskej relácii Inkognito sa roky striedali osvedčení hádači. V posledných epizódach sa však začali objavovať aj nové tváre. Naposledy to boli Janka Kovalčíková a Anička Jakabová. Dnes večer do šou mieri ďalší nový člen. No ten zrejme svoju účasť aj oľutoval. Všetkým bol totiž na smiech!