Vdova po Gottovi zverejnila novú FOTO: Takto sme maestra nikdy nevideli!

Legendárny spevák Karel Gott nás navždy opustil 1. októbra 2019. Určite však neupadne do zabudnutia, keďže tu po sebe talentovaný a uznávaný maestro veľa zanechal. Okrem toho si ho fanúšikovia mohli nedávno pripomenúť prostredníctvom dokumentu Karel. Navyše, s jeho fanúšikmi je stále v kontakte aj vdova Ivana.

Tá sa najnovšie s followermi, ktorých je viac ako 46-tisíc, podelila o záber, ktorý doposiaľ nemali možnosť vidieť. „Keď nasnežilo a dcéry pred chalupou tradične postavili snehuliaka, pripomenulo nám to romantické obrázky Josefa Lady, ktoré mal Karel už od detstva veľmi rád. Preto mu napadlo, že by to mohla byť jedna zo scén do jeho dokumentu. Bohužiaľ, do finálnej verzie filmu sa nevošla,” prezradila o momentke blondínka.

Spevák si dokonca vypožičal starodávnu fajku, pretože si prial vyzerať ako jedna z postáv na obrazoch uznávaného Josefa Ladu. Čo poviete, podarilo sa to?

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}