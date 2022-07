Česká POLÍCIA v pohotovosti: Kvôli Karlovi Gottovi (†80)… Obavy o bezpečnosť!

PRAHA – Zajtra by maestro Karel Gott oslávil svoje 83. narodeniny. Pri tejto príležitosti si ho chodia uctiť jeho najbližší a tisíce fanúšikov k jeho hrobu na pražských Malvazinkách. Polícia preto musí byť opäť v strehu.

Jeho hlas bol jedinečný a uznávali ho nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bol skutočnou osobnosťou a celebritou a je ňou aj po smrti.

Ľudia ho neprestávajú milovať, čo dokazuje aj fakt, že k miestu jeho posledného odpočinku idú aj stovky kilometrov. Stal sa jednoducho legendou. O nápore očakávaných zástupov verných fanúšikov informovala aj Správa pražských cintorínov, ktorá opäť zabezpečila policajné hliadky v blízkosti jeho pamätníka. „Budeme dohliadať na poriadok okolo daného hrobového miesta,“ informovalo denník Blesk vedenie spoločnosti.

Aj keď sa predpokladajú isté nepokoje, muži zákona by mali byť na to pripravení. Rovnako bude povolaný aj hasičský tím, aby neprišlo k požiaru, ako sa stalo po minulé roky pre obrovské množstvo sviečok, ktoré ľudia zapaľujú pri Gottovom hrobe.

Medzičasom sa Karel Gott právom stal in memoriam hviezdou českého predsedníctva v rade Európskej únie a dokonca ministerstvo kultúry zaradilo na oficiálny album “Song from the Czech Republic“ (Piesne z Českej republiky) jeho veľký hit C’est la vie z roku 1966.

Česť jeho pamiatke.