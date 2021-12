Zúfalá slovenská herečka: Totálna bezmocnosť, skoro sa zrútila... Toto úrady úplne domrvili!

Už pred lockdownom bolo herečku Petru Palevičovú vídať málo. V aktuálnej situácii nešlo samozrejme o nič neobvyklé. No dostala sa k nám informácia, že mala koronavírus.

Ako však vysvitlo z nášho rozhovoru, celý čas ani len nemala tušenia, na čom je. Na test išla, pretože jej priateľ zistil, že je pozitívny. „Ja som mala jeden antigén pozitívny a jeden negatívny. Potrebovala som vedieť, na čom som, tak som 18. novembra išla na PCR test. Výsledok v podstate dodnes neprišiel,” prekvapila nás Petra.

Situáciu samozrejme riešila. Lenže v tomto prípade sa úrady vôbec nevyznamenali. „Dovolať sa niekam nebolo vôbec ľahké. Nakoniec mi povedali, že im to z MOM-ky neposlali, tak som riešila MOM-ku, ktorá tvrdila niečo iné. Potom mi povedali, že problém nastal v laboratóriu, nakoniec mi dokonca tvrdili, že som vlastne na žiadnom teste nebola,” posťažovala sa nám herečka, ktorá bola v tom momente úplne zúfalá.

Nakoniec sa podarilo jej test nájsť, lenže údajne pracovníci výsledok cez telefón oznamovať nesmú, a tak sa ho opäť pokúsili poslať cez systém. Neúspešne, odoslanie opäť zlyhalo. Palevičová sa preto zachovala zodpovedne a zostala v dobrovoľnej karanténe, nakoľko aj cítila mierne príznaky choroby.

„Najhoršie bolo, že som sa cítila úplne bezmocne, nijako som si nevedela pomôcť. Jednak mi nebolo najlepšie a chcela som ležať v posteli, ale musela som to riešiť. Na druhej strane, keby som sa vybrala priamo na ústredie a bola by som naozaj pozitívna, ešte by som mohla dostať pokutu za nedodržanie karantény, aj keď som svoj výsledok vôbec nevedela,” povedala nám.

Zúfalstvo pociťovala z toho, že si ju úrady poadzovali ako horúci zemiak, ale aj z toho, že ak koronavírus naozaj má, nebude mať doklad, že ho prekonala. Aktuálne už má za sebou ďalší test. „Bola som tam v pondelok, lebo až vtedy som dostala termín, ale to som už bola negatívna,” prezradila nám.

Situáciu však naďalej riešila práve kvôli zisteniu, či covid prekonala alebo nie. Nakoniec sa jej podarilo dovolať na Národné centrum zdravotníckych informácií, na oddelenie, kde sa vybavujú covid preukazy. „Tam som dostala radu, že si mám cez stránku požiadať o covid pas a ak som bola pozitívna, tak mi príde. Našťastie mi v pondelok večer prišlo potvrdenie, že som prekonala covid. Ale bolo to naozaj strašné, ja som sa predtým skoro zrútila, cítila som bezmocnosť, že neviem na čom som, nemám výsledok testu ani žiadne potvrdenie o prekonaní, nikto mi nepomáha... Posúvali si ma medzi sebou, kázali mi niekam volať a to číslo nefungovalo, no strašné to bolo, hlavne ten pocit, keď oni tam majú pred sebou výsledok, ale nepovedia ho do telefónu a cez systém sa poslať nedá,” zhrnula na záver.