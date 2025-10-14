Herečku zo Súdnej siene by ste dnes NESPOZNALI: Na premiére s NOVÝM IMIDŽOM!

BRATISLAVA - V pondelok sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra nového českého filmu s názvom Cukrkandl. Uvedenie novinky si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Najviac pozornosti však upútala herečka Petra Palevičová (52). Tá totiž prišla s novým imidžom!
Do kín dorazil nový český rodinný film Cukrkandl, ktorý prináša jedinečný príbeh, hviezdne herecké obsadenie a vizuálne podmanivé prostredie. V hlavných úlohách sa predstavili Tereza Ramba, Marek Adamczyk, Jiří Lábus, Vica Kerekes a Maroš Kramár. V pondelok mala novinka svoju slávnostnú premiéru, ktorú si nenechalo ujsť mnoho známych Slovákov.
Jednou z nich bola aj Petra Palevičová, ktorú diváci dobre poznajú z jojkárskej Súdnej siene. Dnes by ju však mnohí nespoznali. Do spoločnosti totiž dorazila s novým imidžom. Namiesto typických ryšavých vlasov, predviedla nový tmavý účes s ofinou. A mnohí pri pohľade na ňu tipovali, či sa pre takúto zmenu rozhodla u kaderníka alebo stavila len na dočasné riešenie vo forme parochne. Veď pozrite sami!
Okrem nej si novinku prišli vychutnať aj Juraj Rašla s rodinou, Marek Ťapák s manželkou či slovenská misska Barbora Bakošová s mamou. Viac FOTO z premiéry nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%