FOTO Maliarka zrekonštruovala portrét Alžbety I.: ŠOK… Veď vyzerá ako právnička zo Súdnej siene!

Alžbeta I. vyzerá na zrekonštruovanej maľbe ako herečka Petra Palevičová zo Súdnej siene.

Zdroj: Tv Joj

FOTO vnútri!

BRATISLAVA - Mnohých slávnych panovníkov poznáme len z historických portrétov. Práve tie si zobrala do parády istá grafička, ktorá ich zrekonštruovala do podoby, ako by slávne postavy z histórie vyzerali dnes. Pri pohľade na Alžbetu I. však prichádza šok... Veď vyzerá ako známa právnička zo Súdnej siene!