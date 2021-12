Priznanie najkrajšej Slovenky: Hrozné tehotenstvo... Ďalšie dieťa? NIKDY!

Najkrajšia Slovenka roku 2012 sa šesť rokov po zisku titulu vydala za Martina Šimiaka. Ešte pred svadbou sa stihlo prevaliť, že už očakáva aj prvého potomka. Synček Maťko sa dvojici narodil začiatkom januára 2019.

Zdroj: Instagram L.S.

Ľubica si neskôr do názvu svojho profilu na sieti Instagram pridala slovíčko "mom" (anglicky mama) a pôsobí to, akoby si každú minútu materstva užívala. Často sa jej preto ostatní pýtajú, kedy príde druhé dieťa. „Neviem, zatiaľ neplánujeme. Uvidíme, či a kedy, ako nám to osud zariadi,” vyjadrila sa opatrne.

Ako neskôr vysvitlo, že istý čas myšlienku na ďalšie bábätko úplne odmietala. Vyšlo to najavo pri správe od jednej z misskiných fanúšičiek: „Mali ste v tehu nevoľnosti? Ja mám silné, ale pri pohľade na vás s malým sa motivujem, že stoja za to.”

A až po tomto vyjadrení obdivu Ľubica priznala, čo doteraz pred verejnosťou skrývala. Nikdy sa neposťažovala napríklad ani na sociálnej sieti, a pritom... „Každý deň môjho tehotenstva som si hovorila, že už nikdy v živote nebudem tehotná, že si tie muky už dobrovoľne nikdy nespravím. Bolo to fakt náročné obdobie,” priznala kráska.

Samozrejme, po takmer troch rokoch to už vidí trochu inak. „Teraz si už na to ani nespomeniem a s istotou vám hovorím, že to stojí za to!” napísala milujúca mamina.

Zdroj: Instagram LS