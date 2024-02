Zdravotný problém syna slovenskej Miss: Ona si to nevšimla 4 roky... Na TOTO si dajte POZOR!

Ľubica Šimiaková (Zdroj: Ján Zemiar/ Instagram L.S.)

Ľubica Štepánová v roku 2012 získala titul kráľovnej krásy v súťaži Miss Universe SR. Kráska najnovšie poukázala na to, o čom ona pred rokmi ani netušila.

„Maminky malých bábätiek, všimajte si bruško, keď dieťa leží a hýbe nožičkami alebo keď plače. Ak sa vtedy bruško v strede vydúva, robí sa tam tzv. strieška, dieťa má diastázu,“ vysvetlila v úvode.

(Zdroj: Instagram L.S.)

„Ja som to nepoznala a nikto mi to ani nepovedal, Maťko našťastie začal chodiť, sedieť, štvronozkovať atď. načas, takže sme to zistili vlastne až v jeho štyroch rokoch,“ pokračovala s tým, že by rada o tom vedela už omnoho skôr, a preto chce na to upozorniť ženy.

„Možno to niekomu pomôže. Čím skôr to zistíte, tým skôr viete s dieťatkom cvičiť a pomôcť mu,“ dodala. A čím je diastáza spôsobená? Deti sa s tým rodia väčšinou, keď sú predčasne narodené alebo po tažkom pôrode. Alebo len tak bez príčiny, ako náš Maťko,“ ozrejmila na záver.

(Zdroj: Instagram L.S.)