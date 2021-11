Slovenská kráska v bolestiach: OTRAVA... Extrémne stavy!

Odkedy sa Jana dala na šport a zdravšiu stravu, neustále skúša rôzne vychytávky. Aktuálne si zakúpila shirataki rezance - tradičnú japonskú super potravinu, ktorú v Ázii používajú ako náhradu klasickej ryže alebo cestovín. Obsahujú minimum sacharidov a tukov, zároveň majú veľmi málo kalórií, no a práve preto sú často využívanou pochúťkou aj pri diétach či zdravšom stravovaní.

Keď si ich brunetka zadovážila a večer pripravila, podľa vlastných slov sa tešila, že objavila zázračné jedlo. To však ešte nevedela, čo príde na druhý deň ráno. A vraj to bol extrém. „Utekala som na záchod, čo mi bolo extrémne na zvracanie, ale nezvracala som. Teraz čítam na Google hororové príbehy," vyľakala sa a hneď sa spýtala, či má niekto z jej sledovateľov tip, ako toto jedlo stráviť.

Zdroj: Instagram J.H.

To, ako sa cíti, prirovnala k opici po poriadnej žúrke. „Naposledy mi bolo takto zle, keď som po rokoch vo väčšom pila," opísala, z čoho je jasné, že ide o mimoriadne ťažké stavy. Na dobrej nálade jej nepomáha ani to, čo sa o rezancoch spätne dočítala. „Tie nudle vraj volajú aj diablove jazyky alebo metla žalúdka. Nečudujem sa. Škoda, že som sa to dozvedela až teraz," dodala Jana, ktorá si najbližšie experimenty v kuchyni zrejme už dvakrát premyslí.

