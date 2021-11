Komplikácie po pôrode dcérky: Twiinska požiadala o pomoc... Je to EXTRÉM, vyráža mi to DYCH!

Veroniku po pôrode trápia zdravotné komplikácie. Čerstvá mamička je už niekoľko dní v bolestiach - stalo sa totiž niečo, o čom vôbec netušila a s celým problémom sa zverila na svojom Instagrame. Zaujímalo ju, či sa ženy stretli s niečím podobným. „Boleli vás po pôrode rebrá? U mňa je to extrém. Keď chcem vstať z postele, vyráža mi dych,” napísala zaskočená speváčka na svojom profile.

„Mám pocit, akoby sa sťahovali na pôvodné miesto. Možno je to blbosť, ale bolí to tak, ako keby ma niekto dokopal," vysvetlila. Keď sme pôvabnú brunetku k tejto téme oslovili, záhada bola vyriešená. „Napísalo mi veľa maminiek, že sa to dialo aj im, ale prešlo to a pohoda. Takže sa to zjavne stáva. Ibaže, keď som sa na to pýtala Danielky (sestry - pozn. red) alebo kamarátok, nemala s tým skúsenosť žiadna z nich,” povedala Vebi pre Topky.sk.

Veronika Nízlová sa dva týždne po pôrode pasuje s bolesťami Zdroj: Instagram V.N.

Aktuálne však vypozorovala, že bolesť je miernejšia. „Chce to čas, dnes sa už cítim lepšie, mám pocit, že to ustupuje. Len teda tie prvé dni to bol dosť masaker. Automaticky, keď som trebárs zapájala ruky, hneď tie rebrá boleli viac,” opísala nám čerstvá mamička, ktorej sa konečne polepšilo, no a my veríme, že už bude len lepšie, aby si naplno mohla užívať svoj malý poklad v perinke.

